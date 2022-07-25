Казахстан пересматривает отношения с Россией и ищет новых союзников

Как пишет The Wall Street Journal, между Россией и Китаем долгие годы существовал негласный принцип «разделения труда» – Москва занималась вопросами безопасности, а Пекин - вопросами экономического развития.

Когда Россия вторглась в Украину, эта ситуация начала меняться. В конце апреля министр национальной безопасности Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан и встретился с его президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи обе стороны достигли договоренности об укреплении военного сотрудничества.

Казахстан также стремится к более тесным связям с Турцией – членом НАТО. Так, в начале мая Токаев посетил Анкару. В ходе этого визита Казахстан и Турция договорились о совместном производстве боевых беспилотников.