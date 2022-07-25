За мгновение до того, как в пятницу вечером серая Audi влетела в гостиную дома на пересечении улиц Оя и Рохелине в Пярну, под окном в комнате двухлетний малыш играл с пластилином. После игры он пошел в туалет, а его мать Йонне Мяннамяэ взяла пылесос, чтобы начать наводить порядок. «Я пришла туда, чтобы убрать под окном, как вдруг раздался хлопок, – вспоминает Мяннамяэ. – Я помню пыль, летевшую мне в лицо. Машина меня отбросила».
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За мгновение до того, как Audi проломила стену пярнуского дома, в комнате играл малыш
За мгновение до того, как Audi проломила стену пярнуского дома, в комнате играл малыш
Семья Мяннамяэ была арендателем дома. В августе было бы шесть лет как они проживают в нем. В семье трое детей: двух, четырех и семи лет. В момент аварии оба ребенка, Йонне и ее свекровь, которая в момент происшествия сидела на диване, находились в доме.