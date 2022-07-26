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Восходящая звезда эстонских гонок надеется собрать средства для последнего этапа

rus.postimees.ee
Восходящая звезда эстонских гонок надеется собрать средства для последнего этапа
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Роберт Вирвес, Rally Estonia 2022.
Роберт Вирвес, Rally Estonia 2022. Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Занимающий по итогам общего зачета первых четырех этапов юниорских гонок WRC Роберт Вирвес надеется, что сумеет выйти на трассу последнего этапа в Греции.

На Rally Estonia Вирвес показал хорошую скорость. Хотя ему не удалось победить – первое место занял финн Сами Паяри, который опередил нашего гонщика на 14,9 секунды – своими 17-ю победами в заездах эстонский спортсмен доказал свою скорость. Вирвес надеется, что это поможет ему получить бюджет для участия в последнем этапе, который пройдет в Греции.

«Действительно, я пока еще не думал об акропольском бюджете. Был сосредоточен на других гонках, но скоро начну над этим работать и надеюсь, что мои выступления мне помогут», - сказал Вирвес в интервью, опубликованном на портале гонок WRC.

Помимо чемпионата мира, молодой эстонец получил опыт за рулем Ford Fiesta Rally3 на чемпионате Европы.

«Это очень хорошие гонки, и я очень благодарен Мацею (Воде). Польское ралли было единственным тестом перед Эстонией, и я думаю, что использовал возможность максимально», - сказал он.

На минувших выходных Вирвес соревновался на гонке Rally di Roma, входящей в серию чемпионата Европа, и собрал там в своем классе все победы. В общем зачете он занял 19 место.

«Наш результат в классе отличный, но я не был собой доволен. Разумеется, был счастлив, что дали машину, и что польский M-Sport дал мне эту возможность. У меня нет особого опыта на дорогах Италии, были сложности с картой и поиском правильных маршрутов. Хотел быть немного быстрее», - подытожил гонщик итоги выходных.

Последний этап серии JWRC пройдет с 8 по 11 сентября в Греции на ралли «Акрополь». Там будут также присуждаться двойные баллы.

Лидер гонки – набравший 85 баллов Паяри. Столько же баллов у Йона Армстронга. Вирвес с 84 баллами на третьем месте, а Лаури Лоона четвертый – у него 79 баллов.

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