Сегодня первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 2) начнет турнир WTA 250 в Праге.
Стало известно, когда Контавейт начнет турнир в Праге
Стало известно, когда Контавейт начнет турнир в Праге
В первом круге она выйдет против Екатерины Горгодзе (WTA 126) – это третий матч на главной площадке. Первый матч этого дня начнется в 12.00, дуэль Контавейт – Горгодзе ориентировочно может начаться в 15.00.
Ранее спортсменки не встречались, но уверенным фаворитом является эстонка, которая на прошлой неделе в Гамбурге дошла до финала. Тогда Контавейт проиграла американке Бернарде Пера со счетом 2:6, 4:6.
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