В понедельник, 25 июля, в столичном районе Пирита произошло ДТП, в к котором пострадали два человека.
В Таллинне 14-летний мальчик сел за руль и совершил ДТП
В Таллинне 14-летний мальчик сел за руль и совершил ДТП
Инцидент имел место около 5.30 у дома по адресу Люкатитеэ, 6а. В пресс-службе полиции уточнили, что автомобиль Škoda Kodiaq, за рулем которого находился 14-летний мальчик, съехал с дороги и врезался в ограждение.
Водителя и пассажира – 15-летнего мальчика – доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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