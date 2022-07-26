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В Таллинне 14-летний мальчик сел за руль и совершил ДТП

rus.postimees.ee
В Таллинне 14-летний мальчик сел за руль и совершил ДТП
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Madis Veltman

В понедельник, 25 июля, в столичном районе Пирита произошло ДТП, в к котором пострадали два человека.

Инцидент имел место около 5.30 у дома по адресу Люкатитеэ, 6а. В пресс-службе полиции уточнили, что автомобиль Škoda Kodiaq, за рулем которого находился 14-летний мальчик, съехал с дороги и врезался в ограждение.

Водителя и пассажира – 15-летнего мальчика – доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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