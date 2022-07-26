Эстония попытается на уровне Евросоюза запретить выдачу россиянам шенгенских виз

С таким заявлением в понедельник вечером в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV выступил новоиспеченный министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»), пишет Rus.ERR.

«Суть в том, что мы бы, подобно Эстонии, сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно», — сказал Рейнсалу, а также добавил, что действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России - через Финляндию, Латвию, Литву - чтобы, например, посетить Лувр летом, в то время как на Украине убивают детей.

По мнению Рейнсалу, Эстония также должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные визы на определенных основаниях, хотя еще в марте, когда Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам, МИД заверил в том, что граждане России, у которых на руках уже есть выданные Эстонией шенгенские визы, по-прежнему смогут въезжать в Эстонскую Республику.