Мыза неподалеку от Раквере продается дешевле, чем однокомнатная квартира в Мустамяэ

Мыза Ваэкюла, известная также под немецким названием Вайкюль, была основана в 1532 году. С 1830-х годов до ее национализации в 1919 году усадьба принадлежала дворянскому роду фон Шубертов. Последним собственником мызы был Фридрих фон Шуберт. После национализации и до 2010 года на мызе располагалась школа.

Мыза Ваэкюла. Фото: KV.EE

Главное здание, одноэтажное, деревянное, в стиле раннего классицизма, вероятно, было построено в начале XIX века. В 1884-85 годах к зданию был пристроен двухэтажный каменный флигель в стиле историзма по проекту архитектора Фридриха Мода.

Безусловным украшением строения является большая деревянная веранда на высоком цоколе с красивыми окнами с хорошо сохранившимися сложными переплетами.

Мыза Ваэкюла. Фото: KV.EE

Здание площадью 1 681,7 м²в полном объеме признано охраняемым памятником культуры, конкретно считается памятником архитектуры. По целевому назначению недвижимость площадью 14 145 м², на которой стоит главное здание, разделена поровну на жилищную и коммерческую землю.