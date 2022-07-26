Засуха во Франции вынуждает власти ограничивать использование воды

В 39 из них, по данным министерства экологических преобразований, в понедельник объявлено кризисное положение, сообщил телеканал BFMTV.

В зависимости от степени поразившей те или иные места засухи, распоряжениями местных префектов введены разные уровни ограничений: от первичных запретов поливать сады и газоны в дневное время до более жестких мер, как для частных лиц, так и для учреждений и предприятий.