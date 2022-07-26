Эстония поддерживает сокращение потребления газа в ЕС, но с оговоркой

«Позиция Эстонии заключается в том, что мы поддерживаем установление такой цели на уровне ЕС, но ясно, что необходимы исключения, и Эстония также хочет получить исключение», - сказала Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, а также добавила, что в этом году потребление газа в Эстонии снизилось на 16 процентов по сравнению со средним показателем за последние пять лет, и прогнозируется, что за год потребление может снизиться на 20 процентов.