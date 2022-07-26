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Эстония поддерживает сокращение потребления газа в ЕС, но с оговоркой

rus.postimees.ee
Эстония поддерживает сокращение потребления газа в ЕС, но с оговоркой
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Рийна Сиккут
Рийна Сиккут Фото: Eero Vabamägi

Несколько стран ЕС выступили против предложения Европейской комиссии о солидарном сокращении потребления газа в сообществе на 15 процентов.

И хотя такая цель в целом является посильной для Эстонии, страна хочет получить исключение на тот случай, если потребуется задействовать аварийные энергостанции, пишет Rus.ERR.

«Позиция Эстонии заключается в том, что мы поддерживаем установление такой цели на уровне ЕС, но ясно, что необходимы исключения, и Эстония также хочет получить исключение», - сказала Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, а также добавила, что в этом году потребление газа в Эстонии снизилось на 16 процентов по сравнению со средним показателем за последние пять лет, и прогнозируется, что за год потребление может снизиться на 20 процентов.

Министр также сказала, что если Россия отключит нас от своей энергосети, для поддержания частоты в Балтийском регионе придется запустить аварийные станции, работающие на газу, и тогда мы точно не сможем выполнить обязательный критерий по сокращению потребления газа.

Она добавила, что в настоящее время все указывает на то, что Эстония получит такое исключение.

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