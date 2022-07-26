Все больше жителей Эстонии обзаводятся жильем за границей. Эксперты по недвижимости делятся советами, с какими обязательствами, дополнительными расходами и особенностями местного рынка необходимо считаться, покупая недвижимость за рубежом.
При покупке недвижимости за рубежом необходимо учитывать дополнительные расходы и особые требования
«Наибольший интерес у покупателей вызывают квартиры и дома в Испании, которые находятся в окрестностях Малаги, Валенсии и Барселоны», — подтвердила маклер по недвижимости Uus Maa City Мирья-Хелен Ярвель. Там отличные пляжи, вкусная еда и хорошая инфраструктура, но важной причиной, почему многие выбирают именно районы Малаги и Барселоны, является возможность прямого рейса из Таллинна.
В основном покупают квартиры, потому что они дешевле и ими легче управлять на расстоянии. Вилла с садом и бассейном нуждается в постоянном уходе, для которого требуется нанимать соответствующего человека.
«Прежде чем покупать недвижимость за границей, тщательно оцените, какие регионы могли бы подойти для вашего проживания с точки зрения климата, культуры и транспортного сообщения», — посоветовал исполнительный директор портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. По его словам, стоит по меньшей мере несколько раз предварительно посетить выбранный регион — ознакомиться с жизнью и бытом и взвесить все плюсы и минусы переезда.
Местный юрист в помощь
Исполнительный директор Kinnisvara24 подчеркнул, что, принимая решения о покупке, необходимо учитывать, что даже внутри Евросоюза связанные с недвижимостью налоги и требования могут сильно отличаться в зависимости от государства.
«Во избежание неприятностей и возможных проблем, до заключения сделки я советую воспользоваться помощью маклера и работающего в выбранном регионе юриста, которые смогут помочь организовать весь процесс», — добавил Уйбомяэ.
Ярвель также указала на неизбежность найма местного юриста, с которым можно будет обсудить свои планы и пожелания. Он сможет предоставить и крайне нужную информацию о местной налоговой системе.
Например, в Испании к покупной цене квартиры добавляются различные налоги, плата за услуги нотариуса и юриста и прочее в размере 10-15%. По словам Ярвель, чтобы избежать налоговых сюрпризов, все это стоит учитывать заранее.
«Чем дороже недвижимость, тем выше налог. Если ваш бюджет составляет 250 000 евро, вам следует найти объект для покупки, цена которого будет менее 210 000 евро. Остальная часть суммы уйдет на налоги», — объяснила маклер.
Ловушка старых долгов
По словам Ярвель, юрист также важен и потому, что в его полномочия входит выявление старых долгов нынешнего владельца, так как они передаются вместе с недвижимостью. Например, через два года после покупки недвижимости может обнаружиться, что в 2013 году прежний владелец не заплатил налоги, и теперь их выплаты требуют задним числом от нового владельца.
«Конечно, в договор купли-продажи можно добавить клаузулу о том, что старые долги не передаются дальше и их должен выплачивать только предыдущий владелец. В действительности же достижение такого результата — это трудоемкий, если не невозможный процесс», — объяснила Ярвель.
На основании доверенности юрист сможет предоставить вам идентификационный номер иностранца (NIE), банковский счет и выполнить за вас все связанные со сделкой действия. Размер платы за услуги юриста обычно составляет 1% от цены сделки, а при покупке недвижимости с помощью банковского кредита — 1,5%. В Испании иностранцы также могут подать ходатайство о кредите для покупки недвижимости и в местном банке, указав в качестве источника дохода рабочее место в Эстонии.
После заключения сделки юрист также оформит новые договоры с поставщиками воды, электричества и интернета, а также зарегистрирует вас в местном самоуправлении.
«Каждый сам может подписать все эти договоры и проделать все регистрации, но, опираясь на свой опыт, могу заверить, что это потребует очень много времени», — сказала маклер Uus Maa City.
Аренда не всегда разрешена
Недвижимость за границей часто покупается с тем, чтобы сдавать ее в аренду, если ее не будет использовать сама семья. При этом люди забывают проверить, разрешено ли вообще сдавать данную недвижимость в аренду. Например, в некоторых коммунах действуют правила, которые запрещают там всяческую арендную деятельность с недвижимостью.
Коммунальные расходы во многом зависят от размера общей территории жилого комплекса и предлагаемых там удобств. Например, расходы на двухкомнатную квартиру, которая находится в комплексе, где есть не менее двух бассейнов, сад, парковочные места и, может быть, охранник, — могут составлять примерно 2000 евро в год. К этой цифре также прибавятся плата за электричество, интернет, воду и страхование квартиры.
Цены на квартиры и виллы зависят от многих факторов. Очень сильно влияют на цены местоположение недвижимости, близость к морю и вид из окна. Например, в Марбелье меблированная просторная трехкомнатная квартира со свежим ремонтом, террасой, тремя бассейнами в общем доступе, приватным садом и возможностью парковки стоит 380 000 евро. В то же время более роскошные квартиры в прибрежном районе Пярну без дополнительных удобств могут стоить 310 000–350 000 евро. Для сравнения, в центре Таллинна за подобную квартиру без бассейна, террасы и сада могут запросить уже полмиллиона евро.