При покупке недвижимости за рубежом необходимо учитывать дополнительные расходы и особые требования

Например, в Испании к покупной цене квартиры добавляются различные налоги, плата за услуги нотариуса и юриста и прочее в размере 10-15%. По словам Ярвель, чтобы избежать налоговых сюрпризов, все это стоит учитывать заранее.

«Чем дороже недвижимость, тем выше налог. Если ваш бюджет составляет 250 000 евро, вам следует найти объект для покупки, цена которого будет менее 210 000 евро. Остальная часть суммы уйдет на налоги», — объяснила маклер.

Ловушка старых долгов

По словам Ярвель, юрист также важен и потому, что в его полномочия входит выявление старых долгов нынешнего владельца, так как они передаются вместе с недвижимостью. Например, через два года после покупки недвижимости может обнаружиться, что в 2013 году прежний владелец не заплатил налоги, и теперь их выплаты требуют задним числом от нового владельца.

«Конечно, в договор купли-продажи можно добавить клаузулу о том, что старые долги не передаются дальше и их должен выплачивать только предыдущий владелец. В действительности же достижение такого результата — это трудоемкий, если не невозможный процесс», — объяснила Ярвель.