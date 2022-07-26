В ближайшие недели полиция усилит патрулирование в Ида-Вирумаа

Задача полиции – следить за тем, чтобы на собраниях не использовались враждебные символы, а также не проявлялась поддержка российской военной агрессии.

Запрещенной символикой являются, например, флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и мундиры СССР, а также символы национал-социалистической Германии.

По словам управляющего Нарвского полицейского участка Индрека Пюви, в предыдущие годы люди собирались у мемориалов, посвященных годовщинам российской армии, в основном в Нарве и ее окрестностях. «Спонтанные собрания могут состояться и в этом году, поэтому важно напомнить, что ношение символики и флагов Советского Союза или Российской армии запрещено. На этих собраниях также нельзя выражать поддержку российской военной агрессии. Полиция проявляет усиленное внимание, на использование запрещенной символики в общественных местах мы отреагируем уголовным производством», – сказал Пюви.

«В Эстонии не запрещено поминовение погибших на войнах, но нельзя праздновать и прославлять эти дни в таком ключе, чтобы для Эстонии это ассоциировалось с оккупацией и поддержкой войны в Украине», – добавил Пюви.

На 26 июля, очередную годовщину вступления в 1944 году в Нарву советских солдат 2-й ударной армии и Эстонского стрелкового корпуса, запланировано одно общественное собрание, участники которого хотят возложить цветы к памятникам. Организатор обязан следить за тем, чтобы на собрании не произносились речи в поддержку агрессора и не использовалась его символика.