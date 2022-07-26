Исследование: что жители Эстонии считают важным в своем районе

Компания Bonava вместе со стратегическо-аналитическим бюро United Minds и аналитической фирмой Nepa зимой 2021–2022 года организовала исследование уровня счастья, связанного с жизненной средой. В выборку попали 6590 респондентов, в том числе 1123 человека из Эстонии. Среди респондентов были люди в возрасте от 18 до 75 лет. Их выбирали, исходя из демографических показателей той или иной страны. Для исследования отбирались люди, купившие или арендующие жилье.