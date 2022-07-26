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Исследование: что жители Эстонии считают важным в своем районе

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Исследование: что жители Эстонии считают важным в своем районе
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Можно ли измерить уровень счастья в одном отдельно взятом районе?
Можно ли измерить уровень счастья в одном отдельно взятом районе? Фото: Shutterstock

Компания Bonava вместе со стратегическо-аналитическим бюро United Minds и аналитической фирмой Nepa зимой 2021–2022 года организовала исследование уровня счастья, связанного с жизненной средой. В выборку попали 6590 респондентов, в том числе 1123 человека из Эстонии. Среди респондентов были люди в возрасте от 18 до 75 лет. Их выбирали, исходя из демографических показателей той или иной страны. Для исследования отбирались люди, купившие или арендующие жилье.

У 1123 человек из Эстонии спросили, что, по их мнению, важно для создания чувства дома в том районе, где они проживают. Самый важный фактор в формировании ощущения счастья, связанного с районом проживания, это чувство безопасности, за которым следует ухоженная и чистая окружающая среда.

Ниже приводится список факторов в порядке их важности.

Безопасность (88%)

Порядок и чистота (82%)

Наличие пешеходных и велосипедных дорожек (76%)

Парки и зеленые зоны (74%)

Хорошая атмосфера (73%)

Удобство подъезда на автомобиле (72%)

Хорошие возможности для парковки (65%)

Близость общественного транспорта (64%)

Продуктовый магазин или торговый центр в удобном месте (63%)

Хорошие отношения с соседями (62%)

Хорошая репутация района (61%)

Здоровый образ жизни (57%)

Привлекательный внешний вид и архитектура (52%)

Готовые приходить на помощь соседи (51%)

Устойчивый образ жизни (50%)

Близость школ и детских садов (48%)

Близость поставщиков медицинских услуг и услуг общественного сектора (47%)

Близость друзей и родственников (45%)

Хорошее знание района (43%)

Общие территории для времяпрепровождения (39%)

Люди разных возрастов (36%)

Хорошая доступность культурных мероприятий и возможностей для проведения свободного времени (34%)

Возможность влиять на развитие района (30%)

Места и события для случайных встреч со знакомыми (27%)

Активные инициативы с соседями (26%)

Близость кафе и ресторанов (19%)

Общие хобби с соседями (15%)

«Исследование счастливого окружения» – это проект, начатый Bonava в 2017 году. В этом году оно проводилось уже в третий раз. Результаты исследования можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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