Компания Bonava вместе со стратегическо-аналитическим бюро United Minds и аналитической фирмой Nepa зимой 2021–2022 года организовала исследование уровня счастья, связанного с жизненной средой. В выборку попали 6590 респондентов, в том числе 1123 человека из Эстонии. Среди респондентов были люди в возрасте от 18 до 75 лет. Их выбирали, исходя из демографических показателей той или иной страны. Для исследования отбирались люди, купившие или арендующие жилье.
Исследование: что жители Эстонии считают важным в своем районе
У 1123 человек из Эстонии спросили, что, по их мнению, важно для создания чувства дома в том районе, где они проживают. Самый важный фактор в формировании ощущения счастья, связанного с районом проживания, это чувство безопасности, за которым следует ухоженная и чистая окружающая среда.
Ниже приводится список факторов в порядке их важности.
Безопасность (88%)
Порядок и чистота (82%)
Наличие пешеходных и велосипедных дорожек (76%)
Парки и зеленые зоны (74%)
Хорошая атмосфера (73%)
Удобство подъезда на автомобиле (72%)
Хорошие возможности для парковки (65%)
Близость общественного транспорта (64%)
Продуктовый магазин или торговый центр в удобном месте (63%)
Хорошие отношения с соседями (62%)
Хорошая репутация района (61%)
Здоровый образ жизни (57%)
Привлекательный внешний вид и архитектура (52%)
Готовые приходить на помощь соседи (51%)
Устойчивый образ жизни (50%)
Близость школ и детских садов (48%)
Близость поставщиков медицинских услуг и услуг общественного сектора (47%)
Близость друзей и родственников (45%)
Хорошее знание района (43%)
Общие территории для времяпрепровождения (39%)
Люди разных возрастов (36%)
Хорошая доступность культурных мероприятий и возможностей для проведения свободного времени (34%)
Возможность влиять на развитие района (30%)
Места и события для случайных встреч со знакомыми (27%)
Активные инициативы с соседями (26%)
Близость кафе и ресторанов (19%)
Общие хобби с соседями (15%)
«Исследование счастливого окружения» – это проект, начатый Bonava в 2017 году. В этом году оно проводилось уже в третий раз. Результаты исследования можно посмотреть ЗДЕСЬ.