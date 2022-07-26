Правые призвали предпринимателей поддержать создание в Эстонии новой партии

«Политика в Эстонии в течение последнего десятилетия тихо и незаметно сместилась влево. Растущее вмешательство государства, тотальное регулирование и распределение по социалистической модели угрожают поставить точку на развитии нашей страны», – утверждают в своем призыве НКО Parempoolsed («Правые»).

По их оценке, только что созданное новое правительство – самое левое за всю историю с момента восстановления независимости Эстонии, оно не заботится о завтрашнем дне, но сосредоточено на безудержном разбазаривании:

«Рождение этого правительства стало возможным потому, что в Рийгикогу нет ни правых сил, ни разумной альтернативы. Партия реформ все больше смещается к центристским позициям, партия "Отечество" предала свои прежние убеждения и стала левой. Альтернативой является только популистская EKRE, с которой ни одна сколько-нибудь ответственная партия сейчас строить правительство не станет».

Как заявили «Правые», они хотят положить конец социализму и предлагают: на пороге кризиса надо не тратить, а наоборот, экономить и сокращать расходы; надо не раздавать направо и налево, а мотивировать рост конкурентоспособности Эстонии и стремление людей укреплять собственное благополучие; вместо пособий нужно предлагать решения, ведущие к укреплению более эффективной предпринимательской среды и созданию для людей возможностей справляться своими силами.

«Успешность Эстонии строится на решениях правого толка. Для того, чтобы предотвратить смещение влево, Эстонии нужна сильная правая альтернатива – партия, которая в следующем составе Рийгикогу будет отстаивать предпринимательство, минимальное вмешательство государства, наращивание богатства, усиление самостоятельности людей, укрепление эстонской национальной идеи. Во имя этого мы хотим учредить Партию правых и призываем вас присоединиться к нам, поддержать создание новой партии», – отмечают «Правые» в своем обращении к предпринимателям.