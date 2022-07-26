Правительство Литвы разрешило с 1 августа перевозить в транзитных российских пассажирских поездах большее количество человек, чем прежде, сообщают литовские СМИ.
Литва смягчила ограничения по числу пассажиров в транзитных поездах в Калининград
С 1 августа квота на пассажиров в транзитных поездах калининградского направления увеличивается до 300 человек. До этого дня она составляла 250 пассажиров.
Разрешение на транзит большего числа пассажиров власти Литвы увязывают с улучшением ситуации с COVID-19.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Калининградской железной дороги, официальная информация по данному вопросу от литовской стороны пока не поступала. Поезда, как и прежде, курсируют в режиме заполняемости составов на 250 человек.
Как сообщалось, этим летом граждане России испытывают серьезные трудности при покупке билетов на поезда дальнего следования в направлении Калининграда. Проблема с доступностью билетов обусловлена ограничениями, которые ввела с началом пандемии Литва. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом потеряла свою остроту, литовская сторона по-прежнему ограничивает количество пассажиров в транзитных дальних поездах - оно не должно превышать 250 человек.
В связи с этой ситуацией с 21 июля количество пассажирских поездов в сообщении с Калининградом увеличено. Холдинг «РЖД» по согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначил дополнительный поезд N148/147 сообщением Калининград - Москва.
В настоящее время основной пассажиропоток в Калининград идет через аэропорт «Храброво», где число ежедневных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга достигает 20 в сутки. Также есть рейсы из Пскова, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Минеральных вод, Новосибирска и Архангельска.