Литва смягчила ограничения по числу пассажиров в транзитных поездах в Калининград

С 1 августа квота на пассажиров в транзитных поездах калининградского направления увеличивается до 300 человек. До этого дня она составляла 250 пассажиров.

Разрешение на транзит большего числа пассажиров власти Литвы увязывают с улучшением ситуации с COVID-19.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Калининградской железной дороги, официальная информация по данному вопросу от литовской стороны пока не поступала. Поезда, как и прежде, курсируют в режиме заполняемости составов на 250 человек.

Как сообщалось, этим летом граждане России испытывают серьезные трудности при покупке билетов на поезда дальнего следования в направлении Калининграда. Проблема с доступностью билетов обусловлена ограничениями, которые ввела с началом пандемии Литва. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом потеряла свою остроту, литовская сторона по-прежнему ограничивает количество пассажиров в транзитных дальних поездах - оно не должно превышать 250 человек.

В связи с этой ситуацией с 21 июля количество пассажирских поездов в сообщении с Калининградом увеличено. Холдинг «РЖД» по согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначил дополнительный поезд N148/147 сообщением Калининград - Москва.