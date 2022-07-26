Продано: девелопер жилого района Вескимёльдре продал последний свободный земельный участок

«Вескимёльдре — это комфортное и уютное жилье, безопасно спланированная среда для транспорта и все остальное, что должно быть в современном, качественном жилом районе. Сегодня, оглядываясь на проделанную работу, мы можем с удовлетворением сказать, что создали достойный жилой район», — сказал владелец и член правления фирмы-застройщика Brave Capital Вельо Кууск.

Строительство первой очереди жилого района в окрестностях Вескимёльдре началось еще в 1995 году, и уже тогда, много лет назад, благодаря своей продуманной среде, он стал одним из самых высоко ценимых мест проживания в Таллинне. «Для своего времени тот проект был настоящим прорывом, фактически, он проложил путь для всех современных комплексных жилых районов», — прокомментировал Кууск, который с самого начала участвовал в развитии этого района.

В 2015 году началось строительство второго этапа Вескимёльдре, необходимая инфраструктура была готова осенью 2017 года, и сегодня второй этап завершен. «Вескимёльдре продан, и на этом всё. Не будет ни третьего, ни четвертого, ни пятого этапа, как это принято в случае популярных блокбастеров в киноиндустрии», — подчеркнул Кууск.

Так будет выглядеть Elamuskeskus Möldre. Фото: Brave Capital

В следующем году в этом районе откроется Elamuskeskus Möldre, чистая площадь которого составит более 5000 м2, где планируется разместить кинотеатр-мультиплекс, мини-склады, различные спортивные залы, рестораны и кафе, химчистку, детские игровые комнаты, офисные помещения различной площади, а также помещения для предприятий торговли и сферы услуг.