Переход на эстонский язык обучения: когда, как, зачем

Учителей за год не обучить

Для того, чтобы в 2024 году начать переход на эстоноязычное образование, детсадам и школам уже сейчас нужно начинать подготовку. И первое, что придется делать – это искать педагогов. Все руководители образовательных учреждений признают, что это главная проблема будущей реформы. Особенно остро она проявится на Северо-Востоке. Директор Нарвского детского сада «Тареке» Елена Коновалова отметила, что в целом реформа вполне реализуема, если и у руководства, и у персонала есть желание перевести образование в саду на эстонский язык. Однако проблема с кадрами никуда не денется и решить ее до 2024 года она считает маловероятным. Директор отметила, что многие работающие сегодня русскоязычные педагоги не владеют эстонским языком на нужном уровне, и за год полтора они его не выучат, даже если пойдут на курсы. Сама Елена Коновалова уже организовывала бесплатные курсы для педагогов, но результата это не дало. По ее мнению, помочь делу мог бы обмен педагогами с эстонскими детсадами и привлечение носителей эстонского языка в русские детсады, на первых порах хотя бы временно. Это позволило бы создать языковую среду, которой так не хватает сегодня, и которая помогла бы и детям, и русскоязычным педагогам преодолеть языковый барьер.