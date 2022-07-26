Переход на эстонский язык обучения: когда, как, зачем

Комментарий бывшего министра образования Евгения Осиновского
В ближайшие месяцы правительство должно разработать план и выяснить практические проблемы и аспекты, которые придется учитывать. Нужно же не просто искусственно перевести часть предметов в русских школах на эстонский язык, а двигаться в сторону фундаментально другой школьной системы - такой, где русские и эстонские дети учатся вместе. Нужна единая школа. Очевидно, что такую модель проще реализовать, начиная детского сада и с первых классов. Никто не представляет, как сегодняшние русскоязычные школы просто взять и слить с эстонскими.
Важный момент – недостаток кадров. В течение следующих двух лет обучить много учителей просто невозможно, соответствующие программы занимают больше времени. Даже если мы говорим о периоде в пять лет, реформа потребует очень серьезных инвестиций в педагогов. Мы знаем, что учителей не хватает не только в русских школах, но и в эстонских, поэтому, если вы спросите, насколько реалистичен этот план, можно ли качественно реализовать эту реформу в установленные сроки, то я скажу, что нет. Это невозможно. Министерство образования должно представить свое видение реформы и его можно будет обсудить. Соглашение, которое достигнуто по детским садам - разумное. Мы начнем с того, что у нас будут группы языкового погружения в детских садах, и все дети Эстонии, независимо от их родного языка и города проживания, частично будут учиться говорить на эстонском языке уже в детском саду. Потом с первого класса постепенно можно будет учиться на эстонском языке по методике языкового погружения. Если мы говорим о городе Кохтла-Ярве или о Нарве, где эстоноязычной среды нет, то понятно, что с четвертого класса начинать этот переход невозможно. Это приведет к тем же последствиям, какие мы видели в 2011 году, когда внедрили такую реформу на уровне гимназии. 10 лет прошло, а уровень владения эстонским языком не улучшился.