Прокуратура провела обыск в доме бывшего члена исполкома оргкомитета Олимпиады в Токио, 78-летнего Харуюки Такахаси, по подозрению в получении взятки в размере 330 тысяч долларов от спонсора Игр, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo.
В доме одного из руководителей Олимпиады 2020 прошли обыски по делу о взятках
В доме одного из руководителей Олимпиады 2020 прошли обыски по делу о взятках
В 2017 году возглавляемая Такахаси консалтинговая компания подписала контракт с крупным производителем деловой одежды Aoki, по которому получала от него около 7,3 тысяч долларов в месяц до окончания Игр.
Спустя год, в октябре 2018, Aoki был объявлен официальным партнером Игр, благодаря чему получил возможность использовать символику Олимпиады, продавать лицензированную продукцию, в том числе форму для судей, и изготовить часть официальной униформы для японских спортсменов.
Прокуратура изучает влияние сделки между Aoki и фирмой Такахаси на проведение Игр. Такахаси как член оргкомитета считался, по сути, госслужащим, и получение им подарков или денег может быть расценено как взяточничество, поскольку спонсоров Игр выбирал оргкомитет.
Ключевые слова