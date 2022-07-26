В доме одного из руководителей Олимпиады 2020 прошли обыски по делу о взятках

В 2017 году возглавляемая Такахаси консалтинговая компания подписала контракт с крупным производителем деловой одежды Aoki, по которому получала от него около 7,3 тысяч долларов в месяц до окончания Игр.

Спустя год, в октябре 2018, Aoki был объявлен официальным партнером Игр, благодаря чему получил возможность использовать символику Олимпиады, продавать лицензированную продукцию, в том числе форму для судей, и изготовить часть официальной униформы для японских спортсменов.