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В доме одного из руководителей Олимпиады 2020 прошли обыски по делу о взятках

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В доме одного из руководителей Олимпиады 2020 прошли обыски по делу о взятках
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July 23, 2022, Tokyo, Japan: Tokyo Governor Yuriko Koike (C) and Yasuhiro Yamashita (C-R) President of the Japanese Olympic Committee bump elbows during the One Year Anniversary Ceremony of Tokyo 2020 Games at Japan National Stadium. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire)
July 23, 2022, Tokyo, Japan: Tokyo Governor Yuriko Koike (C) and Yasuhiro Yamashita (C-R) President of the Japanese Olympic Committee bump elbows during the One Year Anniversary Ceremony of Tokyo 2020 Games at Japan National Stadium. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire) Фото: Rodrigo Reyes Marin

Прокуратура провела обыск в доме бывшего члена исполкома оргкомитета Олимпиады в Токио, 78-летнего Харуюки Такахаси, по подозрению в получении взятки в размере 330 тысяч долларов от спонсора Игр, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo. 

В 2017 году возглавляемая Такахаси консалтинговая компания подписала контракт с крупным производителем деловой одежды Aoki, по которому получала от него около 7,3 тысяч долларов в месяц до окончания Игр.

Спустя год, в октябре 2018, Aoki был объявлен официальным партнером Игр, благодаря чему получил возможность использовать символику Олимпиады, продавать лицензированную продукцию, в том числе форму для судей, и изготовить часть официальной униформы для японских спортсменов.

Прокуратура изучает влияние сделки между Aoki и фирмой Такахаси на проведение Игр. Такахаси как член оргкомитета считался, по сути, госслужащим, и получение им подарков или денег может быть расценено как взяточничество, поскольку спонсоров Игр выбирал оргкомитет.

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