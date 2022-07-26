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Государство запросит у местных самоуправлений сведения о местах проживания беженцев

BNS
Государство запросит у местных самоуправлений сведения о местах проживания беженцев
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Департамент социального страхования направил местным самоуправлениям запрос, чтобы выяснить, сколько украинских военных беженцев проживает на жилплощади по компенсации от местного самоуправления, и сколько снимают жилье за свой счет.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в запросе департамент выясняет, сколько украинских военных беженцев проживает на территории волости или города.

Также департамент просит сообщить, сколько украинских военных беженцев проживает на жилплощади по компенсации от местного самоуправления временно и на долгий срок, и сколько снимают жилье в частном секторе за свой счет.

Государство намерено использовать полученную информацию для оценки потребностей и опасностей, связанных с региональным размещением. Эта же информация будет передана и другим государственным организациям, а также профильным некоммерческим объединениям.

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