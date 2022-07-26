Департамент социального страхования направил местным самоуправлениям запрос, чтобы выяснить, сколько украинских военных беженцев проживает на жилплощади по компенсации от местного самоуправления, и сколько снимают жилье за свой счет.
Государство запросит у местных самоуправлений сведения о местах проживания беженцев
Государство запросит у местных самоуправлений сведения о местах проживания беженцев
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в запросе департамент выясняет, сколько украинских военных беженцев проживает на территории волости или города.
Также департамент просит сообщить, сколько украинских военных беженцев проживает на жилплощади по компенсации от местного самоуправления временно и на долгий срок, и сколько снимают жилье в частном секторе за свой счет.
Государство намерено использовать полученную информацию для оценки потребностей и опасностей, связанных с региональным размещением. Эта же информация будет передана и другим государственным организациям, а также профильным некоммерческим объединениям.