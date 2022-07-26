Государство запросит у местных самоуправлений сведения о местах проживания беженцев

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в запросе департамент выясняет, сколько украинских военных беженцев проживает на территории волости или города.

Также департамент просит сообщить, сколько украинских военных беженцев проживает на жилплощади по компенсации от местного самоуправления временно и на долгий срок, и сколько снимают жилье в частном секторе за свой счет.