Wise открывает в Эстонии новый офис, работу получат 70 человек

Wise предлагает как полную, так и частичную занятость, и хочет в течение года нанять в Тарту 70 новых работников. В новом офисе будут, прежде всего, работать специалисты службы поддержки, затем к ним присоединятся специалисты из команды верификации.

«Тарту становится все более важным центром стартап-сообщества Эстонии, и открытие здесь офиса Wise стало для нас естественным шагом. Желая соответствовать запросам работников, мы предлагаем работу в Wise и с частичной занятостью. Для нас важно, чтобы возможность помочь миллионам людей по всему миру вдохновляла кандидатов, и чтобы у них было желание развиваться и принимать новые вызовы», сказала руководитель команды отдела кадров Wise Бретт Лемсалу.

Wise переезжает в офисы R7Hub на улице Рюютли, внутренний дизайн помещений которых отвечает организации рабочих процессов автономных команд Wise, а также гибридной организации работы, что позволит работать как из домашнего офиса, так и из-за границы.

«Людей мотивирует, прежде всего, возможность добиться чего-то самим и привнести в мир нечто ценное, но и компенсации, связанные с организацией рабочих процессов по-прежнему актуальны. Wise предлагает гибкую рабочую среду, в том числе возможность поработать сроком до трех лет из какой-либо другой страны. После четырех лет всех вайзеров ждет шестинедельный отпуск вместе с компенсацией в 1000 британских фунтов или сопоставимой суммой в какой-либо другой валюте, которую можно использовать, например, для путешествий. Начиная с этого года для работников из Эстонии мы предлагаем также дополнительные дни отпуска за счет праздничных дней, выпавших на выходные, а также более длительный отцовский отпуск», - добавила Бретт.