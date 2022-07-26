Одна из самых важных в мире выставок дизайна возвращается с большим размахом, пишет итальянский журналист Леонора Сартори на портале Houzz.
Дизайн: интерьерные новинки выставки Salone del Mobile 2022 в Милане
Миланская выставка — один из главных барометров интерьерной индустрии. После пандемийного перерыва и сокращенной версии прошлого года, Salone del Mobile прошла практически с прежним размахом. В 2019 году выставка собрала 400 000 посетителей, а в этом выставку посетили 262 000 человек из 173 стран.
Большинство компаний продолжает разработку материалов из переработанного пластика. Новое в этом году — фокус на простоте разборки и починки мебели. В центре внимания брендов — производственный процесс, простота утилизации, долговечность материалов.
Серия ковров «Пластиковая река» демонстрирует парадокс: красота в переработке. Ковры изготавливаются вручную в Индии из волокон, полученных из 100% переработанного пластика, а их дизайн представляет собой топографическую карту одних из самых загрязненных рек на планете, от Ганга до Нигера.
Многие компании создают отделы исследований и разработок: Arper отказалась от клея, Cassina в лаборатории Cassina Lab совместно с Миланским политехническим институтом изучает полиуретан, полученный из биологических источников, чтобы повысить индекс пригодности к переработке всех изделий.
B&B Italia предлагает классическое и культовое кресло Bambole (на фото), разработанное Марио Беллини в 1972 году, произведенное максимально экологичным способом. Начиная с 17% перерабатываемых материалов в 1972 году, в настоящее время фабрика добилась 80%. Стальной каркас, который прежде был утоплен в полиуретановой пене, заменили на более привычную конструкцию наполнитель+обивка. 100% компонентов Le Bambole разработаны таким образом, чтобы их можно было легко разобрать и, следовательно, легче переработать и утилизировать.
После двух лет экспериментов и исследований компания Kartell представила ReChair, стул, разработанный Антонио Читтерио. Материалом послужили переработанные капсулы кофе Illy espresso. Компания Kartell теперь принимает их на переработку.
Корпусная мебель становится все воздушнее. В системах хранения — эпоха легкости и прозрачности: не только фасады, но даже каркасы становятся прозрачными, стеклянными.
Благодаря этому книжные шкафы и стеллажи, например, могут выступать в роли разделителя между комнатами. Другой заметный тренд — использование бронзовых опор и эффектного цветного стекла.
Часто стали встречаться стеллажи, шкафы, сливающиеся со стеной, с задней стенкой, в которую можно вставлять полки произвольным образом.
Зеркало снова рассматривают как важный элемент меблировки. На выставке представлены открывающиеся и закрывающиеся зеркала, зеркала с плавными формами, ироничные зеркала причудливых форм, из разноцветного стекла и даже в формате XXL.
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