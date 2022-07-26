Дизайн: интерьерные новинки выставки Salone del Mobile 2022 в Милане

Миланская выставка — один из главных барометров интерьерной индустрии. После пандемийного перерыва и сокращенной версии прошлого года, Salone del Mobile прошла практически с прежним размахом. В 2019 году выставка собрала 400 000 посетителей, а в этом выставку посетили 262 000 человек из 173 стран.

Большинство компаний продолжает разработку материалов из переработанного пластика. Новое в этом году — фокус на простоте разборки и починки мебели. В центре внимания брендов — производственный процесс, простота утилизации, долговечность материалов.

Серия ковров «Пластиковая река» демонстрирует парадокс: красота в переработке. Ковры изготавливаются вручную в Индии из волокон, полученных из 100% переработанного пластика, а их дизайн представляет собой топографическую карту одних из самых загрязненных рек на планете, от Ганга до Нигера.

Многие компании создают отделы исследований и разработок: Arper отказалась от клея, Cassina в лаборатории Cassina Lab совместно с Миланским политехническим институтом изучает полиуретан, полученный из биологических источников, чтобы повысить индекс пригодности к переработке всех изделий.