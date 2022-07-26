ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Валгамаа огонь уничтожил жилой дом

По словам руководителя бюро превенции Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу, звонок в Центр тревоги поступил в 19:16. На момент прибытия спасателей конструкция здания была полностью охвачена пламенем.

«Пострадавших не обнаружено, но осмотрен только первый этаж. Предполагается, что возгорание началось на втором этаже. Там спасателям предстоит работать еще несколько часов», – сказал Уусталу в 21:30.

Распространение огня на соседние дома удалось предотвратить. Так как здание находится в непосредственной близости от шоссе Валга-Тарту, густое облако дыма значительно ухудшило видимость, поэтому движение там регулировала полиция.

Тушением занимались профессиональные спасатели из Антсла, Тырва и Валга, а также спасатели-добровольцы из Карула.