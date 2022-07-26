Шарль Леклер разбился на Гран-при Франции

Леклер попал в аварию на Гран-при Франции – перед сходом он лидировал в гонке, Макс Ферстаппен шел следом. На 11 круге случилась катастрофа – покрышки болида не дали необходимого сцепления с трассой, болид развернулся и на большой скорости ударился в стену из покрышек.

Как выяснилось, гонщик не пострадал и явно был в ярости. Было слышно, как он кричал по радиосвязи, что у него проблема с педалью газа – ранее такие проблемы уже возникали у «Феррари» Леклера.

Леклер не получил травм в аварии и самостоятельно успешно покинул кокпит болида.