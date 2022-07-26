Андеграунд всегда был месторождением словесности

В свое время я выступала на некоторых местных литературных фестивалях. Но в последние 4 года выступаю только на одном мероприятии раз в году – правда, на самом известном в Эстонии («Прима Виста»). Мне нравится читать свои стихи, прозу и переводы, но сам факт участия / неучастия во всяких тусовках никак не влияет на качество того, что я пишу и на мою продуктивность. Самодостаточной одиночкой быть не проще. Просто я была поставлена в такие условия и приняла их.

- Я веду странички в Фейсбуке и Живом журнале, но соцсети провинциальных писателей не пользуются популярностью. Не думаю, что у меня будет прижизненное признание. Пока к этому нет особых предпосылок. Тем более, что многие читатели считают, что главная задача автора – веселить и убаюкивать аудиторию, сюсюкать с ней. Поэтому некоторые посчитали мою первую книгу прозы («Анамор») слишком «мрачной» и «грязной». Но я и не пытаюсь «доносить» то, что хотят прочитать. Думаю, не в этом главная задача писателя. Показать свой мир и своих героев – это да. Возможно, стоит рассчитывать, что хоть немногие их запомнят. И вообще, самое главное в хорошей литературе – это не герои и не сюжет, а язык. Стараюсь как можно меньше думать о том, чтобы понравиться кому-то и работаю, если работается. Если мне самой не скучно, то и текст получится нескучным. Никаких особых советов у меня нет – я совершенно «непробивной» человек. Единственное, что могу сказать: современный писатель, чтобы добиться успеха, должен быть в первую очередь хорошим пиарщиком и рекламщиком или у него должен быть очень сильный литературный агент. Ну и, конечно, нужно «засвечиваться» в как можно большем количестве литературных мероприятий. Быть не интровертом, как я, а экстравертом. А текст сейчас – даже не самое главное, не говоря уже о его качестве. Обертка зачастую сейчас главнее «конфетки».