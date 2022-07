Андеграунд всегда был месторождением словесности

Кроме текстов самого Серебряного века, для меня в этом романе важно и другое мое увлечение – французской поэзией второй половины XIX – начала XX века. В 2014 году я как раз начала переводить стихи с французского. В свой роман я вставила некоторые свои переводы французских поэтов – малоизвестных у нас, например, Луи Марсолло. И третье, без чего «Пьеро» не вышли бы такими, какие они есть – new wave 1980-х в музыке. Я очень много слушала «волну», когда работала над романом. Из-за ее декадентской издерганности, изломов, неровностей, порой – отчаяния, танца над бездной… Так что если кого-то интересует саундтрек, то вот некоторые имена навскидку: Нина Хаген, Патти Смит, Дэвид Боуи, Тойя Уилкокс, The Pretenders, Blondie, The B-52’s…