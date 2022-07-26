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Шлем Мартина Ярвеоя был продан на благотворительном аукционе за внушительную сумму

rus.postimees.ee
Шлем Мартина Ярвеоя был продан на благотворительном аукционе за внушительную сумму
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Уникальный шлем продан за 8000 евро.
Уникальный шлем продан за 8000 евро. Фото: martin järveoja Facebook

На прошлой неделе известнейший гонщик Эстонии Мартин Ярвеоя выставил нпа благотворительный аукцион свой необычный шлем, в котором он выступал на Rally Estonia.

В течение недели любой желающий мог сделать ставку и выкупить редкий трофей – на шлеме имеются автографы трех лучших экипажей Rally Estonia 2022 плюс подпись нашей теннисистки Анетт Контавейт.

Как сообщил Ярвеоя, вырученная сумма будет направлена в Детский фонд клиники Тартуского университета для помощи детям с редкими заболеваниями.

«Благотворительный аукцион завершится в 12.00 26 июля. Ставку можно сделать в комментарии под этой публикацией. Выручка пойдет в детский фонд клиники Тартуского университета для помощи детям с редкими заболеваниями. Для поиска лучшего дизайнера для шлема мы с детским фондом в начале июня объявили благотворительный конкурс – чтобы найти работу, которая наилучшим образом передавала смысл «вместе мы сильнее». Конкурс выиграла 33-летняя Анар и 3-летний Лукас Тууксам – их рисунок красуется на моем шлеме», - написал Ярвеоя на своей странице в социальной сети.

26 июля в 12.00 аукцион был завершен – в общей сложности за лот билось несколько десятков человек. Максимальная ставка в 8000 евро была сделана за полчаса до завершения аукциона и большее ее не перебивали. Благодаря акциону Ярвеоя сумеет передать в помощь детям 8000 евро.

Скриншот публикации Мартина Ярвеоя, размещенной на его аккаунте в "Фейсбуке". Видны ставки участников.
Скриншот публикации Мартина Ярвеоя, размещенной на его аккаунте в "Фейсбуке". Видны ставки участников. Фото: Facebook

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