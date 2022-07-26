ВИДЕО ⟩ Гнавший по центру Таллинна со скоростью 115 км/ч нарушитель попытался скрыться от полиции

«На выходных 31-летний водитель решил убедиться, что все заявленные производителем "лошадки" еще не разбежались из-под капота его автомобиля. В самый разгар скоростных замеров водитель заметил, что на этот раз его достижения также фиксируются чиновниками, прошедшими необходимое обучение и использующими соответствующее измерительное оборудование», — говорится в сообщении полиции.

Затем водитель попытался уйти от ответственности и совершил разворот, проехав по бордюру и трамвайным путям. «Согласно закону Мерфи, если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Этот принцип сработал и в этот раз», - сообщили в полиции и добавили, что при выполнении маневра нарушитель пробил покрышку своего гоночного болида.

По словам стражей правопорядка, любитель высоких скоростей попытался быстренько установить на машину докатку, но именно за этим занятием его и застали полицейские.

В понедельник водитель Audi предстал перед Харьюским уездным судом: теперь ему придется провести некоторое время за решеткой, а в качестве дополнительного наказания его лишили водительских прав.