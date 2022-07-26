В индийском городе Ченнаи с 28 июля по 9 августа пройдет шахматная олимпиада, передает rus.err. Сборная Эстонии состоит из десяти шахматистов - пяти женщин и пяти мужчин, капитан эстонской сборной - Кайдо Кюллаотс.
На шахматную олимпиаду от Эстонии поедут 10 спортсменов
На шахматную олимпиаду от Эстонии поедут 10 спортсменов
В мужскую сборную входят гроссмейстеры Александр Володин (рейтинг ФИДЕ, 2454) и Меэлис Канеп (2417), международные мастера Андрей Шишков (2366), Калле Кийк (2365) и мастер ФИДЕ Кирилл Чукавин (2418).
В женскую национальную команду входят гроссмейстер Май Нарва (2385), международный мастер Маргарет Олде (2235) и мастера ФИДЕ Анастасия Синицына (2175), Трийн Нарва (2066) и София Блохин (1996).
В начальном рейтинге шахматной олимпиады женская сборная Эстонии находится на 30-м месте, а мужская - на 57-м. Всего в состязаниях участвуют представители 188 стран.