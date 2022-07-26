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На шахматную олимпиаду от Эстонии поедут 10 спортсменов

rus.postimees.ee
На шахматную олимпиаду от Эстонии поедут 10 спортсменов
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шахматы, иллюстративное фото.
шахматы, иллюстративное фото. Фото: Mohammed Dahman

В индийском городе Ченнаи с 28 июля по 9 августа пройдет шахматная олимпиада, передает rus.err. Сборная Эстонии состоит из десяти шахматистов - пяти женщин и пяти мужчин, капитан эстонской сборной - Кайдо Кюллаотс.

В мужскую сборную входят гроссмейстеры Александр Володин (рейтинг ФИДЕ, 2454) и Меэлис Канеп (2417), международные мастера Андрей Шишков (2366), Калле Кийк (2365) и мастер ФИДЕ Кирилл Чукавин (2418).

В женскую национальную команду входят гроссмейстер Май Нарва (2385), международный мастер Маргарет Олде (2235) и мастера ФИДЕ Анастасия Синицына (2175), Трийн Нарва (2066) и София Блохин (1996).

В начальном рейтинге шахматной олимпиады женская сборная Эстонии находится на 30-м месте, а мужская - на 57-м. Всего в состязаниях участвуют представители 188 стран.

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