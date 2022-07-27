Семь мифов о Таллиннской больнице

Среди высказанных утверждений есть два типа, которые, на мой взгляд, действительно не нуждаются в дальнейшем обосновании. Во-первых, если речь идет о критической необходимости построить новые корпуса для улучшения обслуживания больных и условий труда персонала. Здесь налицо множество аргументов «за» и трудно находятся аргументы «против». Во-вторых, если обсуждается расположение корпусов больницы на склоне холма Ласнамяэ. Больница требует много места, найти которое в городе нелегко, а это место следует признать подходящим.

Мне удалось найти еще семь утверждений, которые я был бы склонен считать мифами в значении, более широком в сравнении с научной фольклористикой.

Первое. «Таллиннская больница» обслуживает весь регион Северной Эстонии с населением, насчитывающем... Далее следуют цифры от полумиллиона до трех четвертей миллиона. Это не ложь, но и не вся правда. Этот район обслуживают также Северо-Эстонская региональная больница (PERH) и детская больница, а также больницы Раквере, Ярвамаа и Ляэнемаа. Сотрудничество должно быть отлаженным, тесным, ежедневным, комплексным. А вот вышеупомянутые интервью-мнения скорее источают дух соперничества и стремление «указать на место». Очень жаль. Пока ищут виноватых, пациенты будут страдать.