Здравоохранение Эстонии было поражено известием, что Таллиннская больница осталась без европейских денег. Вслед за этим решением почти ежедневно появлялись разные комментарии, мнения или интервью на эту тему. В каждом из этих текстов пишутся какие-то бесспорные вещи. Однако, если авторы и считают их таковыми, я бы указал на то, что не кажется мне само собой разумеющимся.
Семь мифов о Таллиннской больнице
Среди высказанных утверждений есть два типа, которые, на мой взгляд, действительно не нуждаются в дальнейшем обосновании. Во-первых, если речь идет о критической необходимости построить новые корпуса для улучшения обслуживания больных и условий труда персонала. Здесь налицо множество аргументов «за» и трудно находятся аргументы «против». Во-вторых, если обсуждается расположение корпусов больницы на склоне холма Ласнамяэ. Больница требует много места, найти которое в городе нелегко, а это место следует признать подходящим.
Мне удалось найти еще семь утверждений, которые я был бы склонен считать мифами в значении, более широком в сравнении с научной фольклористикой.
Первое. «Таллиннская больница» обслуживает весь регион Северной Эстонии с населением, насчитывающем... Далее следуют цифры от полумиллиона до трех четвертей миллиона. Это не ложь, но и не вся правда. Этот район обслуживают также Северо-Эстонская региональная больница (PERH) и детская больница, а также больницы Раквере, Ярвамаа и Ляэнемаа. Сотрудничество должно быть отлаженным, тесным, ежедневным, комплексным. А вот вышеупомянутые интервью-мнения скорее источают дух соперничества и стремление «указать на место». Очень жаль. Пока ищут виноватых, пациенты будут страдать.
Второе. В дополнение к зоне обслуживания в Северной Эстонии говорят также о расположении в пределах Таллинна. В настоящее время услуга предлагается в западной части города, хотя его восточная часть, где плотность населения больше всего, остается неохваченной. В свете текущих чертежей и планов видится, что вся служба – и стационарная, и амбулаторная – переезжает в Ласнамяэ. Если это так, то в аспекте доступности некоторых важных услуг другая половина города вновь начнет испытывать дефицит услуг.
Например, в настоящее время есть два родильных дома – в западной и центральной частях города. Их перенесут в восточную часть, а детская больница останется в западной. Также при составлении планов не учитывалось, что в Ласнамяэ была и есть самая крупная в Эстонии поликлиника, предлагающая амбулаторные услуги. Если в скором будущем вся городская амбулаторная помощь врачей-специалистов переместится в Ласнамяэ и исчезнет из западной и центральной частей города, пострадают другие пациенты.
Третье. Продолжая тему расположения больницы, следует признать, что больница может быть где угодно при условии, что добраться до нее можно различными видами общественного транспорта. Кроме того, при ней должна быть обширная парковочная зона с удобной логистикой.
Часто попадаются на глаза размышления о таллиннских трамваях, дорогах для легкого транспорта и автобусных маршрутах, но до сих пор никто еще не писал, как они будут связаны с новой больницей. Плохой доступ – одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются пациенты.
Четвертое. Услуги Таллиннской больницы, как правило, сводятся к «первоклассной медицине». В то время как большая часть населения озабочена как раз «стандартными услугами» – длинными очередями, доступными и ориентированными на пациента формами реабилитации и поддерживающего лечения. Широкий спектр программ от адаптации к новым ситуациям до получения вспомогательных лечебных средств поделен в настоящее время между двумя таллиннскими больницами или вовсе не развит. Как новый комплекс будет улучшать это сектор, пока остается без внимания.
Пятое. К сожалению, строительство любой больницы – это не разовый проект, но бесконечная перестройка. Как только готов второй корпус, начинается перестройка первого, а при наличии денег – стройка третьего. Даже если все, что запланировано, можно построить сразу за «миллиард», в момент разрезания ленточки новые проекты должны, по крайней мере, обдумываться. Если миллиард нельзя получить сразу, надо в соответствии с приоритетами строить по частям.
Шестое. Как эстонский, так и мировой опыт подтверждает, что новое здание потребует привлекать дополнительный персонал. Повышается стандарт обслуживания пациентов, палаты – меньше, новой техники – больше. Нехватка кадров – бич эстонской медицины, но по завершении комплекса ситуация приблизится к критической. Нехватку кадров острее всего ощущают на своей шкуре пациенты и перегруженный персонал.
Седьмое. Этот год привнес в строительство больниц новое измерение – военное. Мы видим на примере Украины, что больницы разрушаются в числе первых. К сожалению, рассредоточение корпусов не поможет. Расположение больницы открытое, и никакая военщина не пожалеет снарядов для приведения ее в желаемую негодность. Не знаю, где можно набраться опыта в стиле: «пусть верхние этажи бомбят, будем работать на нижних». Но если эти знания есть у наших партнеров по НАТО, их надо, как минимум серьезно обсудить и проанализировать. Обстоятельства изменились.
В заключение отмечу: нужна и больница, и дискуссия о схеме ее переезда. Есть много вопросов, на которые предстоит ответить: я привел здесь далеко не все. Да и на те, что перечислены выше, тоже нет заготовленных ответов. Но это не должно препятствовать обсуждению, скорее, наоборот. Удачи коллегам в переговорах и поисках новых источников финансирования!