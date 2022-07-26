Таллинн требует от правительства документального подтверждения отказа финансировать больницу

Об этом говорится в запросе, который в Министерство финансов направил городской секретарь Таллинна.

Таллиннская городская канцелярия также просит предоставить ей протокол соответствующего заседания правительства.

Согласно проекту соглашения между Таллинном и Министерством социальных дел, из средств европейских фондов на проект больницы было бы выделено 280 млн евро, а предполагаемая общая смета строительства Таллиннской больницы составляет 550-585 млн евро.