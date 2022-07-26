Власти Таллинна требуют от правительства информации о том, на основании какого административного акта или документа было принято решение не поддерживать проект Таллиннской больницы, пишет Rus.ERR.
Таллинн требует от правительства документального подтверждения отказа финансировать больницу
Таллинн требует от правительства документального подтверждения отказа финансировать больницу
Об этом говорится в запросе, который в Министерство финансов направил городской секретарь Таллинна.
Таллиннская городская канцелярия также просит предоставить ей протокол соответствующего заседания правительства.
Согласно проекту соглашения между Таллинном и Министерством социальных дел, из средств европейских фондов на проект больницы было бы выделено 280 млн евро, а предполагаемая общая смета строительства Таллиннской больницы составляет 550-585 млн евро.
Однако 30 июня правительство решило отказаться от финансовой поддержки строительства Таллиннской больницы из Фонда восстановления экономики ЕС.
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