Москва допустила отказ Европы от выдачи шенгенов россиянам. А что сейчас с визами?

Комментируя предложение финских политиков перестать выдавать туристические визы россиянам, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это решение еще не принято, а если будет принято - то будут «контрмеры».

На вопрос журналистов о возможном лишении доступа к шенгенской визе Песков ответил, что «исключать такой опасности нельзя».

Нет свободных мест

По информации туроператора «Русский экспресс», хотя некоторые европейские страны продолжают ставить визы в России, свободных слотов в визовые центры в Москве практически нет.

В визовых центрах Финляндии и в Москве, и в Санкт-Петербурге все свободные слоты на лето уже закончились, а запись на сентябрь еще не открылась.

В визовых центрах Германии, Австрии и Франции в настоящее время также приостановлена запись.

Запись в визовый центр Италии доступна на конец сентября, в визовый центр Швеции - на конец августа. В визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. АТОР объясняет это тем, что венгры ставят визы строго на срок поездки (однократные визы), а для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты.

Консульство Греции в Москве ограничило подачу документов - заявления принимаются только на ближайшие вылеты в период до 31 июля. Визовый отдел генконсульства Греции в Москве приостанавливал работу в начале июля из-за депортации сотрудников - МИД России в конце июня объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата.