Пассажиры Таллиннского аэропорта могут пользоваться парковкой торгового центра Т1

Для длительной парковки можно зарезервировать место для автомобиля на сайте GoParking и оставить автомобиль на подземной стоянке или в гараже T1, сообщает торговый центр T1.

«Таллиннский аэропорт находится всего в нескольких минутах езды на трамвае от Т1, поэтому эта услуга хорошо подходит для авиапутешественников. Поскольку в гараже Т1 есть видеонаблюдение, а подземный паркинг отапливается, это безопасный и удобный вариант парковки. Особенно в разгар сезона авиаперевозок хорошо, если рядом с аэропортом есть дополнительные парковочные места», – сказал генеральный директор T1 Тармо Хыбе.

«GoParking в центре T1 очень удобна для авиапутешественников и идеальна для туристов, прибывающих в Эстонию на автомобиле. В дальнейшем мы планируем предоставлять авиапассажирам и другие услуги в Т1, и помимо парковки пассажиры смогут пользоваться всеми услугами Т1», – сказал председатель правления GoParking Йессе Паананен.