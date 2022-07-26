T1 в сотрудничестве с GoParking предлагает долгосрочную платную парковку в торговом центре. Услуга в первую очередь предназначена для авиапассажиров, но ею также могут воспользоваться пассажиры поездов, автобусов и все остальные заинтересованные. Для клиентов центра парковка бесплатная в течение трех часов.
Пассажиры Таллиннского аэропорта могут пользоваться парковкой торгового центра Т1
Для длительной парковки можно зарезервировать место для автомобиля на сайте GoParking и оставить автомобиль на подземной стоянке или в гараже T1, сообщает торговый центр T1.
«Таллиннский аэропорт находится всего в нескольких минутах езды на трамвае от Т1, поэтому эта услуга хорошо подходит для авиапутешественников. Поскольку в гараже Т1 есть видеонаблюдение, а подземный паркинг отапливается, это безопасный и удобный вариант парковки. Особенно в разгар сезона авиаперевозок хорошо, если рядом с аэропортом есть дополнительные парковочные места», – сказал генеральный директор T1 Тармо Хыбе.
«GoParking в центре T1 очень удобна для авиапутешественников и идеальна для туристов, прибывающих в Эстонию на автомобиле. В дальнейшем мы планируем предоставлять авиапассажирам и другие услуги в Т1, и помимо парковки пассажиры смогут пользоваться всеми услугами Т1», – сказал председатель правления GoParking Йессе Паананен.
В подземном паркинге и гараже T1 установлена уникальная в Эстонии система Find My Car. На парковке Т1 не нужно использовать парковочные часы, а система помогает найти припаркованный автомобиль в случае необходимости. Однако парковочные часы необходимо использовать на открытой парковке со стороны трамвайной остановки.