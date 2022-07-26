Съемное жилье в Таллинне в этом году может подорожать более чем на двадцать процентов

Рыночная активность начала снижаться в первом полугодии. В то время как IV квартал прошлого года стал в последнее время самым активным на таллиннском квартирном рынке, в I квартале этого года наблюдался сезонный спад количества сделок. Во II квартале в Таллинне было совершено 2754 сделки купли-продажи квартир, что на 20% больше, чем в предыдущем квартале, и на 7,7% больше, чем в то же время в 2021 году.

«Даже в I квартале количество сделок по сравнению с прошлым годом снова на длительное время сократилось, сезонные возможности для роста активности рынка ограничены со II квартала прошлого года, поэтому дальнейшее снижение активности рынка будет в течение этого года продолжаться», — сказал Элисте.

На основании совершенных во втором квартале этого года сделок с квартирами в Таллинне медианная цена составила 2803 евро за квадратный метр, что на 11% больше, чем в предыдущем квартале, и на 31% больше, чем год назад. В III квартале прошлого года годовой рост цен составил 8,9%, в IV квартале – 10%, а в I квартале этого года – 17%, причем ускорение роста цен было непосредственно связано с ускорением общего роста потребительских цен.

«На фоне увеличения доли новых квартир рост цен в этом году ускорится, что может немного отличаться от того, что обычно происходит на рынке во второй половине года», — отметил Элисте.

Однако рост цен немного замедлился по сравнению с I кварталом, что указывает на сохранение этой тенденции и во второй половине года, добавил он.

По словам аналитика, в марте 2022 года в Таллинне можно было наблюдать снижение количества предложений аренды почти на треть, что во многом можно объяснить прибытием военных беженцев, но дальнейшее снижение предложений аренды, похоже, прекратилось уже во второй половине апреля.