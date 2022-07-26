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Казахстан обратился к Эстонии с важной просьбой

BNS
Казахстан обратился к Эстонии с важной просьбой
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In this photo released by Kazakhstan's Presidential Press Service, Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev speaks to the media after voting at a polling station in the Al-Farabi Schoolchildren Palace during the Nationwide Referendum in Nur-Sultan, Kazakhstan, Sunday, June 5, 2022. Kazakhs vote on a package of reforms intended to transform the country from a super-presidential system to a "presidential system with a strong parliament." (Kazakhstan's Presidential Press Service via AP)
In this photo released by Kazakhstan's Presidential Press Service, Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev speaks to the media after voting at a polling station in the Al-Farabi Schoolchildren Palace during the Nationwide Referendum in Nur-Sultan, Kazakhstan, Sunday, June 5, 2022. Kazakhs vote on a package of reforms intended to transform the country from a super-presidential system to a "presidential system with a strong parliament." (Kazakhstan's Presidential Press Service via AP) Фото: Postimees

Министерство промышленности и инфраструктуры Казахстана отправило Министерству экономики и коммуникаций Эстонии обращение, в котором просит предоставить на текущий год дополнительные разрешения на перевозки.

Как передала BNS пресс-служба Минэкономики, в связи с геополитической ситуацией в мире, как утверждает казахстанское министерство, возрос спрос на транспортировку товаров в Европу и как следствие — спрос на необходимые для этого разрешения на перевозки.

Для того, чтобы увеличить объем шоссейных грузоперевозок, Казахстан просит у Эстонии предоставить ему 500 универсальных разрешений и 250 разрешений третьих стран.

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