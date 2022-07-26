Министерство промышленности и инфраструктуры Казахстана отправило Министерству экономики и коммуникаций Эстонии обращение, в котором просит предоставить на текущий год дополнительные разрешения на перевозки.
Казахстан обратился к Эстонии с важной просьбой
Казахстан обратился к Эстонии с важной просьбой
Как передала BNS пресс-служба Минэкономики, в связи с геополитической ситуацией в мире, как утверждает казахстанское министерство, возрос спрос на транспортировку товаров в Европу и как следствие — спрос на необходимые для этого разрешения на перевозки.
Для того, чтобы увеличить объем шоссейных грузоперевозок, Казахстан просит у Эстонии предоставить ему 500 универсальных разрешений и 250 разрешений третьих стран.
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