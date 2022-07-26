В среду в Эстонии снизится стоимость электроэнергии

Самой высокой – 467,81 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду с 22 до 23 часов, а самой низкой была рано утром, с 5 до 6 часов – 4,01 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить 241,95 евро, что на 56,6 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электроэнергия будет стоить 83,22 евро за мегаватт-час, на 46,2 процента меньше, чем в Эстонии.