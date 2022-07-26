Только взгляните! ⟩ Эстонский блогер продает свою квартиру: у каждого ребенка должна быть своя комната

Просторная квартира с открытой планировкой находится в Лаагри и, безусловно, является идеальным жильем для семьи с детьми. Квартире также принадлежат терраса, кладовая и два парковочных места, что на сегодняшний день является дополнительной ценностью.

На удобный диван в гостиной так и хочется прилечь. В квартире много комнатных растений и цветов в вазах. Любимые цветы Mallukas - лилии. Фото: KV.EE

Квартиру блогер обустроила со вкусом: в ней есть и простор, и свет, и яркие цветовые пятна. Mallukas сообщила в социальных сетях, что она продает квартиру исключительно потому, что хочет отдельную комнату для каждого ребенка.

Более смелые цветовые сочетания придают интерьеру живость и оттеняют светлые тона. Фото: KV.EE

Во дворе есть детская площадка, которая находится рядом с террасой, так что за детьми можно присматривать, наслаждаясь вечерним солнцем. Окна квартиры выходят на разные стороны, поэтому недостатка света в помещении не бывает.

Ванная. Фото: KV.EE

Магазины, спортивные сооружения, детские сады и школы находятся в непосредственной близости от дома. Также имеется хорошее транспортное сообщение с центром города.