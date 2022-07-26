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Только взгляните! ⟩ Эстонский блогер продает свою квартиру: у каждого ребенка должна быть своя комната

Трийн Пальмипуу
Эстонский блогер продает свою квартиру: у каждого ребенка должна быть своя комната
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Детская.
Детская. Фото: KV.EE

Блогер Mallukas продает свою уютную четырехкомнатную квартиру в Лаагри.

Просторная квартира с открытой планировкой находится в Лаагри и, безусловно, является идеальным жильем для семьи с детьми. Квартире также принадлежат терраса, кладовая и два парковочных места, что на сегодняшний день является дополнительной ценностью. 

На удобный диван в гостиной так и хочется прилечь. В квартире много комнатных растений и цветов в вазах. Любимые цветы Mallukas - лилии.
На удобный диван в гостиной так и хочется прилечь. В квартире много комнатных растений и цветов в вазах. Любимые цветы Mallukas - лилии. Фото: KV.EE

Квартиру блогер обустроила со вкусом: в ней есть и простор, и свет, и яркие цветовые пятна. Mallukas сообщила в социальных сетях, что она продает квартиру исключительно потому, что хочет отдельную комнату для каждого ребенка. 

Более смелые  цветовые сочетания придают интерьеру живость и оттеняют светлые тона.
Более смелые  цветовые сочетания придают интерьеру живость и оттеняют светлые тона. Фото: KV.EE

Во дворе есть детская площадка, которая находится рядом с террасой, так что за детьми можно присматривать, наслаждаясь вечерним солнцем. Окна квартиры выходят на разные стороны, поэтому недостатка света в помещении не бывает.

Ванная.
Ванная. Фото: KV.EE

Магазины, спортивные сооружения, детские сады и школы находятся в непосредственной близости от дома. Также имеется хорошее транспортное сообщение с центром города.

С объявлением можно ознакомиться и рассмотреть все остальные фотографии ЗДЕСЬ.

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