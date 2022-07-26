Вт, 26.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Эстонская крафтовая пивоварня уберет со своей продукции «неуместную» надпись

Яанус Вогельберг
Эстонская крафтовая пивоварня уберет со своей продукции «неуместную» надпись
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Tankeri õllepurgid kleebiti käsitsi üle.
Tankeri õllepurgid kleebiti käsitsi üle. Фото: Postimees

Литовская эпопея с эстонской пивоварней Tanker получила новый виток – с пивных банок премиум-серии исчезнет слоган «Пиво с эстонской душой». Коммерческий директор Tanker Раннер Кунингас назвал этот шаг знаком доброй воли.

«Мы решили по доброй воле убрать лозунг «Пиво с эстонской душой», потому что он вызвал вопросы и дискуссии о том, уместно ли такое утверждение, если пиво производится на нескольких заводах и в нескольких странах», — обосновал он изменение.

Содержимое баночки останется прежним, упаковка в целом тоже не изменится. «Чтобы рассеять любые сомнения, мы приняли решение обновить в будущем дизайн упаковки, а вопрос с нынешней упаковкой решить наклейками», — сказал Кунингас.

В отличие от того, что рекламировалось изначально, Tanker производит пиво не только в Эстонии, но и в Литве. Хотя теперь пивоварня признает, что прибегала к помощи коллег из Литвы, компания по-прежнему отказывается раскрыть, сколько пива разливается на домашней пивоварне в Юри, а сколько — в литовском Калнапилисе. Компания оправдывает использование помощи литовцев крайне высоким интересом потребителей к новым маркам пива, который не может удовлетворить один только завод в Юри.

«Tanker — местная крафтовая пивоварня, которая занимается производством пива в банках и кегах с 2014 года. После вхождения пивоварни в состав Royal Unibrew и выведения этой весной на рынок новой продуктовой линейки мы увидели, что спрос может значительно превышать производственные мощности, так что производство может осуществляться как на пивоваренном заводе Tanker, так и на других заводах группы. Все мощности пивоваренного завода Tanker были полностью использованы для производства пива Tanker Premium. К сожалению, мы не можем обнародовать внутренние дела, касающиеся концерна, особенно учитывая, что производственные отношения пивоваренных заводов меняются в зависимости от спроса», — заявил Кунингас.

Тем не менее, уже предпринимаются усилия по увеличению мощности завода в Юри. «Мы уже сейчас инвестируем в увеличение производственных мощностей Tanker и готовимся к предстоящему сезону», — сказал он.

Tanker недоволен тем, как Postimees ранее освещал литовскую эпопею. Среди прочего, пивной компании не нравится выражение «печально известный», которое использовалось в отношении литовского завода.

«Мы имеем дело с одним из ведущих пивоваренных заводов в странах Балтии, который широко известен и работает на рынке более 120 лет и принадлежит к одному из ведущих европейских концернов по производству напитков. Фабрика известна высочайшим стандартом качества, технологическими возможностями и инновациями», — сказал Кунингас.

Департамент начал производство в апреле

Департамент сельского хозяйства и продовольствия начал производство в отношении Tanker Brewery OÜ в середине апреля.

Выяснилось, что пиво, произведенное на литовском заводе, было неправильно зарегистрировано в алкогольном регистре, в связи с чем в начале мая ведомство начало производство и в отношении владельца Tanker - Royal Unibrew Eesti OÜ.

Именно последний выпустил пиво в продажу в Эстонии. Поэтому Royal Unibrew была обязана внести пиво в алкогольный регистр или прекратить его обращение в Эстонии.

Postimees писал, что накануне Иванова дня в алкогольном регистре появилась информация о том, что новое пиво премиум-класса Tanker, которое продавалось внутри страны, на самом деле было произведено в Литве. У Tanker есть своя интерпретация этого.

«Журналист ошибочно заявил, что мы изменили регистрацию страны происхождения пива. Это неправда - произведенное в Эстонии пиво все так же имеет в регистре эстонскую отметку. Однако мы добавили двойную регистрацию для партий одного и того же товара, которые заказывали из Литвы. До сих пор алкогольный регистр не требовал такой двойной регистрации от других производителей, но, видимо, исходя из интереса Postimees, практика была изменена, и пиво Tanker было внесено в регистр в обеих формах. Мы надеемся, что это изменение принесет пользу потребителям для ясности, и что наши дорогие конкуренты также последуют ему», — сказал Кунингас.

Tanker также утверждает, что алкогольный регистр не начинал против них производства за предоставление недостоверных сведений. «Утверждение о том, что Департамент сельского хозяйства и продовольствия или Департамент защиты прав потребителей и технадзора начали какие-либо процедуры из-за подачи ложных данных в алкогольный регистр, является ложным. Tanker ничего не знает о подобных разбирательствах. Единственное производство касалось двойной регистрации рассматриваемых продуктов в алкогольном регистре, в которой мы представили более подробные разъяснения Департаменту сельского хозяйства и продовольствия. Мы хотим поблагодарить департамент за открытое общение и конструктивное сотрудничество в поиске быстрого решения», - сказал Кунингас.

Ключевые слова
Наверх