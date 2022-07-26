Литовская эпопея с эстонской пивоварней Tanker получила новый виток – с пивных банок премиум-серии исчезнет слоган «Пиво с эстонской душой». Коммерческий директор Tanker Раннер Кунингас назвал этот шаг знаком доброй воли.
Эстонская крафтовая пивоварня уберет со своей продукции «неуместную» надпись
«Мы решили по доброй воле убрать лозунг «Пиво с эстонской душой», потому что он вызвал вопросы и дискуссии о том, уместно ли такое утверждение, если пиво производится на нескольких заводах и в нескольких странах», — обосновал он изменение.
Содержимое баночки останется прежним, упаковка в целом тоже не изменится. «Чтобы рассеять любые сомнения, мы приняли решение обновить в будущем дизайн упаковки, а вопрос с нынешней упаковкой решить наклейками», — сказал Кунингас.
В отличие от того, что рекламировалось изначально, Tanker производит пиво не только в Эстонии, но и в Литве. Хотя теперь пивоварня признает, что прибегала к помощи коллег из Литвы, компания по-прежнему отказывается раскрыть, сколько пива разливается на домашней пивоварне в Юри, а сколько — в литовском Калнапилисе. Компания оправдывает использование помощи литовцев крайне высоким интересом потребителей к новым маркам пива, который не может удовлетворить один только завод в Юри.
«Tanker — местная крафтовая пивоварня, которая занимается производством пива в банках и кегах с 2014 года. После вхождения пивоварни в состав Royal Unibrew и выведения этой весной на рынок новой продуктовой линейки мы увидели, что спрос может значительно превышать производственные мощности, так что производство может осуществляться как на пивоваренном заводе Tanker, так и на других заводах группы. Все мощности пивоваренного завода Tanker были полностью использованы для производства пива Tanker Premium. К сожалению, мы не можем обнародовать внутренние дела, касающиеся концерна, особенно учитывая, что производственные отношения пивоваренных заводов меняются в зависимости от спроса», — заявил Кунингас.
Тем не менее, уже предпринимаются усилия по увеличению мощности завода в Юри. «Мы уже сейчас инвестируем в увеличение производственных мощностей Tanker и готовимся к предстоящему сезону», — сказал он.
Tanker недоволен тем, как Postimees ранее освещал литовскую эпопею. Среди прочего, пивной компании не нравится выражение «печально известный», которое использовалось в отношении литовского завода.
«Мы имеем дело с одним из ведущих пивоваренных заводов в странах Балтии, который широко известен и работает на рынке более 120 лет и принадлежит к одному из ведущих европейских концернов по производству напитков. Фабрика известна высочайшим стандартом качества, технологическими возможностями и инновациями», — сказал Кунингас.
Департамент начал производство в апреле
Департамент сельского хозяйства и продовольствия начал производство в отношении Tanker Brewery OÜ в середине апреля.
Выяснилось, что пиво, произведенное на литовском заводе, было неправильно зарегистрировано в алкогольном регистре, в связи с чем в начале мая ведомство начало производство и в отношении владельца Tanker - Royal Unibrew Eesti OÜ.
Именно последний выпустил пиво в продажу в Эстонии. Поэтому Royal Unibrew была обязана внести пиво в алкогольный регистр или прекратить его обращение в Эстонии.
Postimees писал, что накануне Иванова дня в алкогольном регистре появилась информация о том, что новое пиво премиум-класса Tanker, которое продавалось внутри страны, на самом деле было произведено в Литве. У Tanker есть своя интерпретация этого.
«Журналист ошибочно заявил, что мы изменили регистрацию страны происхождения пива. Это неправда - произведенное в Эстонии пиво все так же имеет в регистре эстонскую отметку. Однако мы добавили двойную регистрацию для партий одного и того же товара, которые заказывали из Литвы. До сих пор алкогольный регистр не требовал такой двойной регистрации от других производителей, но, видимо, исходя из интереса Postimees, практика была изменена, и пиво Tanker было внесено в регистр в обеих формах. Мы надеемся, что это изменение принесет пользу потребителям для ясности, и что наши дорогие конкуренты также последуют ему», — сказал Кунингас.
Tanker также утверждает, что алкогольный регистр не начинал против них производства за предоставление недостоверных сведений. «Утверждение о том, что Департамент сельского хозяйства и продовольствия или Департамент защиты прав потребителей и технадзора начали какие-либо процедуры из-за подачи ложных данных в алкогольный регистр, является ложным. Tanker ничего не знает о подобных разбирательствах. Единственное производство касалось двойной регистрации рассматриваемых продуктов в алкогольном регистре, в которой мы представили более подробные разъяснения Департаменту сельского хозяйства и продовольствия. Мы хотим поблагодарить департамент за открытое общение и конструктивное сотрудничество в поиске быстрого решения», - сказал Кунингас.