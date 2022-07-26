Эстонская крафтовая пивоварня уберет со своей продукции «неуместную» надпись

«Мы решили по доброй воле убрать лозунг «Пиво с эстонской душой», потому что он вызвал вопросы и дискуссии о том, уместно ли такое утверждение, если пиво производится на нескольких заводах и в нескольких странах», — обосновал он изменение.

Содержимое баночки останется прежним, упаковка в целом тоже не изменится. «Чтобы рассеять любые сомнения, мы приняли решение обновить в будущем дизайн упаковки, а вопрос с нынешней упаковкой решить наклейками», — сказал Кунингас.

В отличие от того, что рекламировалось изначально, Tanker производит пиво не только в Эстонии, но и в Литве. Хотя теперь пивоварня признает, что прибегала к помощи коллег из Литвы, компания по-прежнему отказывается раскрыть, сколько пива разливается на домашней пивоварне в Юри, а сколько — в литовском Калнапилисе. Компания оправдывает использование помощи литовцев крайне высоким интересом потребителей к новым маркам пива, который не может удовлетворить один только завод в Юри.