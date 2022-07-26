В Эстонии предложили национализировать санкционные опасные удобрения

По данным организации, в двух портах хранится подсанкционная аммиачная селитра общим объемом около 69 000 тонн, что покрывает практически всю годовую потребность в аммиачной селитре в сельском хозяйстве Эстонии, пишет Rus.ERR.

«Эстонские фермеры заинтересованы в рациональном использовании санкционных удобрений, и, хотя в Эстонии имеется определенное количество аммиачной селитры из-за пределов России и Беларуси, цена на нее почти в два раза выше, чем на аммиачную селитру из зоны санкций, поэтому сейчас самое время направить удобрения, которые простаивают в портах, фермерам», - говорится в обращении организации.

С точки зрения обеспечения безопасности жителей Эстонии, отмечается в письме, имеет смысл как можно скорее вывезти аммиачную селитру, хранящуюся в Силламяэ и Мууга, и сделать это можно двумя способами: отправить ее обратно в страну происхождения товара или в третью страну, где против России и Беларуси не введены санкции, либо распределить между эстонскими переработчиками удобрений, которые заинтересованы в реализации товара и которые также имеют возможность безопасно обращаться с удобрениями.