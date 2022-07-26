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В Эстонии предложили национализировать санкционные опасные удобрения

rus.postimees.ee
В Эстонии предложили национализировать санкционные опасные удобрения
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На терминале удобрений (низкие белые сооружения) порта Мууга находится 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн опасной аммиачной селитры.
На терминале удобрений (низкие белые сооружения) порта Мууга находится 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн опасной аммиачной селитры. Фото: Madis Veltman

Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии предложила правительству национализировать застрявшие в портах Мууга и Силламяэ находящиеся под санкциями опасные минеральные удобрения, с целью их дальнейшей продажи представителям отечественного сельского хозяйства, говорится в письме, которое организация направила в Министерство экономики и коммуникаций и Министерство сельской жизни.

По данным организации, в двух портах хранится подсанкционная аммиачная селитра общим объемом около 69 000 тонн, что покрывает практически всю годовую потребность в аммиачной селитре в сельском хозяйстве Эстонии, пишет Rus.ERR.

«Эстонские фермеры заинтересованы в рациональном использовании санкционных удобрений, и, хотя в Эстонии имеется определенное количество аммиачной селитры из-за пределов России и Беларуси, цена на нее почти в два раза выше, чем на аммиачную селитру из зоны санкций, поэтому сейчас самое время направить удобрения, которые простаивают в портах, фермерам», - говорится в обращении организации.

С точки зрения обеспечения безопасности жителей Эстонии, отмечается в письме, имеет смысл как можно скорее вывезти аммиачную селитру, хранящуюся в Силламяэ и Мууга, и сделать это можно двумя способами: отправить ее обратно в страну происхождения товара или в третью страну, где против России и Беларуси не введены санкции, либо распределить между эстонскими переработчиками удобрений, которые заинтересованы в реализации товара и которые также имеют возможность безопасно обращаться с удобрениями.

По оценке организации, решение об освобождении аммиачной селитры от санкций или о национализации удобрения следует принять как можно быстрее - в таком случае удобрение можно будет использовать уже этой осенью перед посевом озимой культуры, который начинается в августе и длится до октября.

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