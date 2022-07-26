В Таллинне отремонтируют автобусные остановки

В первую очередь, будет отремонтирована расположенная в районе Пирита автобусная остановка «Румму», которая находится на Пирита-теэ по направлению из города. Далее на очереди остановка «Прийсле», расположенная в районе Ласнамяэ на Лаагна-теэ по направлению в центр города. Затем работы будут осуществляться в районе Кесклинн, на остановках «Маарьямяэ» и «Лиллепавильон», находящихся на Пирита-теэ в направлении центра города. Кроме того, в этом году будет осуществлен восстановительный ремонт расположенных на Палдиском шоссе остановок «Мустйыэ» и «Лоога» по направлению из города.

«Каждый год мы приводим в порядок десятки остановок общественного транспорта. Наряду с этим постоянно фиксируются остановки, которые нуждаются в ремонте в ближайшее время, – уточнил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Выполняемые работы не требуют проектирования и не предполагают серьезных изменений в уличном пространстве. Эти работы необходимы, чтобы люди могли комфортно и безопасно пользоваться общественным транспортом. Кроме того, этой осенью мы сделаем более безопасным ряд перекрестков и остановок общественного транспорта в центре города и его окрестностях, что позволит повысить безопасность на прилегающих велосипедных дорожках».

В ходе работ на остановках будет обновлено асфальтобетонное и бетонное покрытие, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки.

Пешеходов и водителей просят соблюдать временную организацию дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.