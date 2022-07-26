Катри Райк: нарвские власти не будут убирать советский танк

Райк дала понять, что подавляющее большинство нарвитян выступили бы против этого, и также сослалась на премьер-министра Каю Каллас, которая предостерегла от раскола общества.

«У городских властей, а также у городского собрания нет планов перенести танк. Мы также не планируем перекрашивать его в розовый цвет или отвозить в Нарвскую крепость, как рекомендовалось сегодня (26 июля – прим. ред.) в передовице Eesti Päevaleht (EPL)», – сказала Райк в ответ на призыв, опубликованный в EPL. Мэр Нарвы отметила, что, поскольку Нарвская крепость является превращенным в музей средневековым замком, танк, напоминающий сражения 20-го века, туда не подходит.