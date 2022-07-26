По первоначальным данным побывавшего на месте ДТП журналиста Юргена Пуйстая, на улице Крейцвальди в Тарту совершавший левый поворот автомобиль Volkswagen Passat наехал на Volkswagen Touran.
ДТП в Тарту: в результате столкновения Volkswagen Touran выбросило на газон
ДТП в Тарту: в результате столкновения Volkswagen Touran выбросило на газон
Как пишет Tartu Postimees, управлявшая Volkswagen Passat 59-летняя женщина перед поворотом налево не убедилась в безопасности маневра и врезалась в приближавшуюся со стороны города машину Volkswagen Touran.
В результате столкновения Volkswagen Touran выбросило с дороги на газон. В автомобиле находилось четыре человека, скорая помощь доставила троих в больницу на медосмотр.
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