Студия Postimees: последует ли Евросоюз призыву Владимира Зеленского прекратить любую торговлю с Россией?

- Страны ЕС подписали 26 июля вечером договор о добровольном сокращении потребления газа. Документ предусматривает также возможность объявления «Союзной тревоги» в случае серьезной угрозы для стабильности поставок. В этом случае ограничение потребления станет обязательным. Цель сокращения потребления газа — максимально сохранить имеющиеся запасы, чтобы подготовиться к возможным перебоям поставок из России, которыми уже сейчас шантажирует Европу Кремль. Справится ли в итоге с этим шантажом Евросоюз, не останется ли в главном проигрыше сама Россия?

- Британская пресса сообщает, что продовольственные трейдеры скептически относятся к соглашению по вывозу украинского зерна, которое заключили Турция и ООН с Россией и Украиной. Наибольшие опасения вызывает неопределенность по поводу того, кто и как будет страховать грузы, идущие через заминированные воды. Сомнения усугубились после российского обстрела порта в Одессе. Ситуация выглядит так, что экспортеры пока опасаются размещать заказы на зерно. Получается, что России уже не надо даже больше стрелять по портам, чтобы тормозить вывоз украинского зерна?

- Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил на днях с очень неожиданным для него заявлением о том, что Россия безоговорочно должна вернуть все территории, захваченные с начала войны, и что сдача украинской территории не может быть условием, которое примет Запад. Киссинджер еще в мае на Всемирном экономическом форуме заявлял, что Украина должна быть готова пойти на уступки ради достижения мира с Россией. То, что даже в его настроениях происходят такие разительные перемены, указывает, что ситуация на фронте для Украины существенно улучшилась и ее шансы на военную победу возрастают?