Тюйр: Эрдоган и Путин – ягоды с одной грядки

- Да, Эрдогану нравится такая роль. Как ни крути, Эрдоган и Путин — ягоды с одной грядки. И тот, и другой имеют амбиции, касающиеся если не совсем уж глобального, то регионального лидерства. Однако заключенная сделка с украинским зерном выглядит довольно странно. ООН выступает ее гарантом, Турция — исполнителем, а роль России в ней словно бы нулевая. Россия никаких обязательств на себя не берет, но при этом как бы участвует в этом процессе.

У Эрдогана в этой сделке самая видная роль, но в то же время и самая незавидная. Потому что если Россия пойдет на какое-то обострение в отношении этих поставок, или как бы не сама Россия, а какие-то неизвестные люди, которых там официально нет, то ведь именно Эрдогану придется все это расхлебывать. Так что Эрдоган вместе с этим почетным вниманием принимает на себя и очень большое бремя.