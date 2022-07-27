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Тюйр: Эрдоган и Путин – ягоды с одной грядки

Павел Соболев
, журналист
Тюйр: Эрдоган и Путин – ягоды с одной грядки
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  • Недавно северные страны Европы помогли южным, теперь южным предстоить помочь северным
  • Российский газ стал токсичным, это заставляет Германию смотреть в сторону катарского
  • Эрдоган не только получает внимание к себе, но и взваливает на себя нелегкое бремя

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Кармо Тюйр среди прочего ответил на вопросы, касающиеся решения Евросоюза о сокращении потребления газа, а также роли президента Турции в заключении и выполнении сделки с украинским зерном.

- Страны ЕС подписали вчера вечером договор о добровольном сокращении потребления газа. Цель сокращения потребления — максимально сохранить имеющиеся запасы, чтобы подготовиться к возможным перебоям поставок из России, которыми уже сейчас шантажирует Европу Кремль. Справится ли с этим шантажом Евросоюз, не останется ли в главном проигрыше сама Россия?

- Думаю, что с этим шантажом Евросоюз справится. Да, с такой проблемой ЕС соприкасается впервые, но эта ситуация немного напоминает ту, в которой такой же момент солидарности возник в условиях финансового кризиса. Правда, в тот раз более богатый север выплачивал долги юга. И это получилось сделать. Сейчас же северные страны оказались в более тяжелой ситуации, потому что они потребляют больше энергии. И они теперь очень рассчитывают на солидарность со стороны южных государств. Наверное, южные страны сейчас идут на это не очень охотно, но история показывает, что в Евросоюзе в случае необходимости такие договоренности достигаются. В крайнем случае, этот вопрос решается с помощью денег. Этот инструмент Евросоюз очень хорошо умеет использовать.

- «Газпром» объявил, что остановит еще одну турбину газопровода «Северный поток-1», сократив поток газа до одной пятой от его нормальной мощности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это очередная форма террора со стороны России, и Евросоюзу нужно не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции, делая все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого остающегося экспорта. Последует ли призывам Зеленского Европа или нет?

- Нужно понимать, что Евросоюз уже довольно давно поставил своей целью диверсификацию энергетических поставок за счет самых разных стран. Сейчас видно, что эти цели начали выполняться. Особенно в части поиска замены российскому газу. Ясно, что альтернативные источники имеются. Однако получение из них энергоресурсов необходимо еще довести ума на чисто логистическом уровне.

Катар очень давно предлагает Европе свой газ. До сих пор Германия почему-то отказывалась от катарского газа, предпочитая покупать российский. Теперь же, когда российский газ стал токсичным, Германия куда охотнее станет смотреть в сторону Катара.

Если же говорить о полном отказе от торговли с Россией, то нужно признать, что, например, для нахождения замены российским удобрениям остается немного возможностей. Хороших альтернатив особенно не просматривается. Поэтому сейчас и пошли на такой странный прием, когда при заключении сделки о вывозе украинского зерна достигли договоренности и об экспорте российского, о чем, правда, слишком открыто предпочитают не говорить. В общем, Европа как умеет, так и старается вывиливать из этого кризиса.

- Сегодня в Стамбуле откроется координационный центр для экспорта украинского зерна, в который войдут представители России, Украины, Турции и ООН. В торжественной церемонии примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Можно ли сказать, что Эрдоган сейчас наслаждается моментом, оказываясь в центре мирового внимания? И подобно тому, как Эммануэль Макрон в конце зимы и начале весны хотел стать человеком, который или предотвратит, или остановит войну, Эрдоган сейчас хочет выглядеть человеком, который спасет мир от продовольственнного кризиса?

- Да, Эрдогану нравится такая роль. Как ни крути, Эрдоган и Путин — ягоды с одной грядки. И тот, и другой имеют амбиции, касающиеся если не совсем уж глобального, то регионального лидерства. Однако заключенная сделка с украинским зерном выглядит довольно странно. ООН выступает ее гарантом, Турция — исполнителем, а роль России в ней словно бы нулевая. Россия никаких обязательств на себя не берет, но при этом как бы участвует в этом процессе.

У Эрдогана в этой сделке самая видная роль, но в то же время и самая незавидная. Потому что если Россия пойдет на какое-то обострение в отношении этих поставок, или как бы не сама Россия, а какие-то неизвестные люди, которых там официально нет, то ведь именно Эрдогану придется все это расхлебывать. Так что Эрдоган вместе с этим почетным вниманием принимает на себя и очень большое бремя.

- Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил на днях с очень неожиданным для него заявлением, что Россия безоговорочно должна вернуть все территории, захваченные с начала войны, и что сдача украинской территории не может быть условием, которое примет Запад. Киссинджер еще в мае на Всемирном экономическом форуме заявлял, что Украина должна быть готова пойти на уступки ради достижения мира с Россией. То, что даже в его настроениях происходят такие разительные перемены, указывает, что ситуация на фронте для Украины существенно улучшилась и ее шансы на военную победу возрастают?

- Конечно, причины того, что Киссинджер с небольшим временным интервалом дает столь противоречивые комментарии, можно было бы поискать в его почтенном возрасте. Все-таки ему уже 99 лет. В таком возрасте уже можно путаться в каких-то понятиях. Но я не думаю, что это было бы верное объяснение.

Киссинджер — очень опытный человек. Скорее всего, он находится в абсолютно здравом рассудке. Нужно помнить, что всю свою жизнь во внешней политике он являлся абсолютным реалистом. И сейчас он, вероятно, объективно видит ситуацию так, что нужно занять позицию, согласно которой Запад не должен допустить никаких уступок России со стороны Украины.

Реалисты — это очень гибкие люди. Например, идеалисты склонны строить у себя в голове какие-то конструкции, которых они придерживаются даже тогда, когда провальность этих конструкций становится очевидной. А Киссинджер — именно реалист, и я думаю, что он сейчас просто вспомнил «Длинную телеграмму» своего соратника Джорджа Ф. Кеннона, отправленную из посольства США в Москве в Вашингтон в 1946 году, где было очень четко прописано, что нельзя сделать никаких жестов доброй воли в отношении Советского Союза, потому что Советский Союз различит в этом слабость и станет выдвигать все новые и новые требования. Наверное, Киссинджер достал старые книги из своего архива, прочел снова обо всем этом и почувствовал, что и к Российской Федерации надо относиться точно так же.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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