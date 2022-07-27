Тюйр: Эрдоган и Путин – ягоды с одной грядки

- Нужно понимать, что Евросоюз уже довольно давно поставил своей целью диверсификацию энергетических поставок за счет самых разных стран. Сейчас видно, что эти цели начали выполняться. Особенно в части поиска замены российскому газу. Ясно, что альтернативные источники имеются. Однако получение из них энергоресурсов необходимо еще довести ума на чисто логистическом уровне.
Катар очень давно предлагает Европе свой газ. До сих пор Германия почему-то отказывалась от катарского газа, предпочитая покупать российский. Теперь же, когда российский газ стал токсичным, Германия куда охотнее станет смотреть в сторону Катара.
Если же говорить о полном отказе от торговли с Россией, то нужно признать, что, например, для нахождения замены российским удобрениям остается немного возможностей. Хороших альтернатив особенно не просматривается. Поэтому сейчас и пошли на такой странный прием, когда при заключении сделки о вывозе украинского зерна достигли договоренности и об экспорте российского, о чем, правда, слишком открыто предпочитают не говорить. В общем, Европа как умеет, так и старается вывиливать из этого кризиса.
- Сегодня в Стамбуле откроется координационный центр для экспорта украинского зерна, в который войдут представители России, Украины, Турции и ООН. В торжественной церемонии примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Можно ли сказать, что Эрдоган сейчас наслаждается моментом, оказываясь в центре мирового внимания? И подобно тому, как Эммануэль Макрон в конце зимы и начале весны хотел стать человеком, который или предотвратит, или остановит войну, Эрдоган сейчас хочет выглядеть человеком, который спасет мир от продовольственнного кризиса?