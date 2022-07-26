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Из публичного пространства Эстонии уберут оккупационные символы

rus.postimees.ee
Из публичного пространства Эстонии уберут оккупационные символы
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Памятник около города Нарвы.
Памятник около города Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Рабочая группа, сформированная при Государственной канцелярии, соберет всю информацию об имеющихся в Эстонии надгробиях и памятниках, на которых изображены символы оккупационной власти, и выработает решение по их переносу и замене надгробий нейтральными.

Руководитель рабочей группы Аско Кивинук считает поставленную перед рабочей группой задачу сложной и нуждающейся в основательной подготовке. «Задачей рабочей группы является убрать из публичного пространства надгробия и памятники, на которых изображены символы оккупационной власти, или заметить их нейтральными обозначениями. Для этого нужно составить список надгробий и памятников, несущих на себе оккупационную символику, и выяснить, кому они принадлежат. Также нужно составить анализ правовых оснований, позволяющих перенести или убрать памятники, и, наконец, начать достойный и уважительный процесс по очищению от них публичного пространства Эстонии. Все это требует времени», – сказал Кивинук.

В эстонском публичном пространстве имеется от 200 до 400 памятников и надгробий, по поводу которых не существует единой, полной и исчерпывающей базы данных, Государственная канцелярия занимается ее составлением. Далее необходимо будет выяснить владельцев памятников, то есть тех, на чьей земле они расположены. Это может быть государство, местное самоуправление, а также частное лицо или фирма.

Также нужно будет проанализировать юридическую сторону – при помощи каких процедур можно при тех или иных условиях освободить публичное пространство Эстонии от надгробий и памятников, на которых изображены оккупационные символы.

«Рабочая группа находится почти в самом начале пути, предстоит как составление списка памятников, так и правовой анализ. С обоими этими процессами не хотелось бы необоснованно спешить в ущерб качеству», – добавил руководитель группы.

Рабочая группа при Государственной канцелярии дополнит комиссию по военным захоронениям, работающую при Министерстве обороны, которая занимается исключительно перезахоронением военных могил, расположенных в публичных местах, но не сосредоточена в своей деятельности на переносе или устранении надгробий и памятников с оккупационной символикой.

По словам руководителя рабочей группы, в последнее время в СМИ идет обсуждение темы неподобающих памятников, поэтому он призывает всех, на чьей территории расположен памятник с оккупационной символикой, владелец которого хочет его убрать, сообщить о своем желании по электронной почте.

«Мы будем заниматься этим вопросом взвешенно, уверенно и достойно и, если с памятником связана история погибших от зверств оккупации людей, то с уважением к ним», – заключил руководитель рабочей группы Аско Кивинук.

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