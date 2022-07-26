Из публичного пространства Эстонии уберут оккупационные символы

Руководитель рабочей группы Аско Кивинук считает поставленную перед рабочей группой задачу сложной и нуждающейся в основательной подготовке. «Задачей рабочей группы является убрать из публичного пространства надгробия и памятники, на которых изображены символы оккупационной власти, или заметить их нейтральными обозначениями. Для этого нужно составить список надгробий и памятников, несущих на себе оккупационную символику, и выяснить, кому они принадлежат. Также нужно составить анализ правовых оснований, позволяющих перенести или убрать памятники, и, наконец, начать достойный и уважительный процесс по очищению от них публичного пространства Эстонии. Все это требует времени», – сказал Кивинук.

В эстонском публичном пространстве имеется от 200 до 400 памятников и надгробий, по поводу которых не существует единой, полной и исчерпывающей базы данных, Государственная канцелярия занимается ее составлением. Далее необходимо будет выяснить владельцев памятников, то есть тех, на чьей земле они расположены. Это может быть государство, местное самоуправление, а также частное лицо или фирма.

Также нужно будет проанализировать юридическую сторону – при помощи каких процедур можно при тех или иных условиях освободить публичное пространство Эстонии от надгробий и памятников, на которых изображены оккупационные символы.