Для юных футболистов из Украины организован спортивный лагерь

В футбольном лагере, который расположен в деревне Вока волости Тойла участвуют две команды из академии ФК «Рух» - в составе и чемпионы Украины в своем классе. В течение десяти дней украинские футболисты проведут товарищеские матчи с разными командами из Таллинна, Нарвы, Тарту, Йыхви и Раквере. Помимо этого, в программе запланированы тренировки, посещение игры Премьер-лиги и поездка в парк приключений Кивиыли.

Как отметил Теэт Аллас, представитель ЭФС, Союз и клубы ведут огромную работу, чтобы спасающиеся от войны украинцы смогли заниматься в Эстонии футболом, поэтому проведение спортивных лагерей всячески поддерживается.