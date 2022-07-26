Эстонский футбольный союз при поддержке Rimi организовал с 20 июля по 1 августа в Ида-Вирумаа лагерь, в смене которого принимают участие и юные футболисты из Украины.
Для юных футболистов из Украины организован спортивный лагерь
В футбольном лагере, который расположен в деревне Вока волости Тойла участвуют две команды из академии ФК «Рух» - в составе и чемпионы Украины в своем классе. В течение десяти дней украинские футболисты проведут товарищеские матчи с разными командами из Таллинна, Нарвы, Тарту, Йыхви и Раквере. Помимо этого, в программе запланированы тренировки, посещение игры Премьер-лиги и поездка в парк приключений Кивиыли.
Как отметил Теэт Аллас, представитель ЭФС, Союз и клубы ведут огромную работу, чтобы спасающиеся от войны украинцы смогли заниматься в Эстонии футболом, поэтому проведение спортивных лагерей всячески поддерживается.
«Для нас важно, чтобы мы смогли помочь украинским детишкам тренироваться и играть в безопасной обстановке, чтобы они смогли вновь наслаждаться футболом. Также предлагаем им возможность познакомиться с Эстонией и нашими футболистами», - сказал Аллас.