Долой биржевые цены на энергоресурсы!

Правительство установит потолок цен на газ и отопление
Департамент конкуренции спешно принимает новый ценовой регламент
Фиксированные компенсации согласованы только на предстоящую зиму
Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер сообщил, что новая правительственная коалиция будет компенсировать расходы частных потребителей на природный газ, центральное отопление и электричество.
Будут установлены предельные цены на газ и отопление. При их превышении государство намерено компенсировать расходы потребителей почти в полном объеме с 1 октября 2022 по 1 апреля 2023 года. Расходы на дрова правительство возмещать не будет.
С электричеством же дела обстоят иначе. По требованию правительства компания Eesti Energia должна предлагать частным потребителям электроэнергию по фиксированной цене. Стоимость производства этой энергии будет контролировать Департамент конкуренции.
Это означает, что у частных потребителей появляется возможность выбирать из трех вариантов – энергию по фиксированной цене или по биржевой цене от какого-либо продавца электроэнергии и электричество по государственной цене (так называемая универсальная услуга).
Что это значит
По прогнозу лидера отечественников, электроэнергия в виде универсальной услуги будет стоить 120–130 евро за мегаватт-час (12–13 центов за киловатт-час). С 1 октября по 1 апреля правительство выплачивает за нее компенсацию в размере 50 евро за мегаватт-час. Так, Сеэдер спрогнозировал, что предстоящей зимой частные лица смогут покупать услуги Eesti Energia по цене 70–80 евро за мегаватт-час. К этому добавляются налог с оборота и сетевой сбор.
Сеэдер отметил, что политическое решение принято. Теперь нужно написать законопроект и принять его в парламенте. Цену должен определить Департамент конкуренции. Обычно для подготовки ценового регламента департаменту требуется несколько месяцев или даже целый год.
Если частное лицо желает пользоваться пакетом государственных цен Eesti Energia, ему следует отказаться от своего поставщика электроэнергии не позднее конца августа этого года. Если человек уже является клиентом Eesti Energia, уведомлять о смене пакета летом нет необходимости.
Чтобы люди могли сменить пакет в конце августа, принятие закона и установление регулируемой цены должно произойти в течение месяца. Насколько реальны такие сроки?
Госдотации на электроэнергию
• С 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года правительство предлагает электроэнергию по фиксированной цене (на 50 евро за мегаватт-час дешевле цены производителя).
• Часть стоимости централизованного теплоснабжения свыше 80 евро за мегаватт-час возмещается в размере 80%.
• Та же схема принята в отношении газа. Лимит по объему газа составляет 2,6 МВтч в месяц.
Источник: Хелир-Валдор Сеэдер
Цена как политика
Бывший генеральный директор Департамента конкуренции Мярт Отс сказал, что при желании можно успеть к началу отопительного сезона. «Умелый чиновник составит законопроект за неделю. В Рийгикогу его можно будет реализовать за пару месяцев. Это вопрос готовности политиков и чиновников», – отметил Отс.
Цены на производство электроэнергии в последний раз согласовывались Департаментом конкуренции почти десять лет назад. Все это время потребители покупали электроэнергию по биржевой или по фиксированной цене. Как за столь короткое время найти цену с небольшой надбавкой? Отс посчитал, что это тоже зависит от законопроекта. Если фирма сделает ценовой запрос в Департамент конкуренции, который будет его контролировать, то на установление цены могут потребоваться месяцы. В случае жесткого регулирования, при котором Департамент конкуренции устанавливает цену, а фирма имеет право оспорить ее в суде, цену продажи электроэнергии можно быстро определить. «Это зависит от желания чиновников приложить усилия. Многие страны Евросоюза регулируют цены на электроэнергию для бытовых потребителей», – разъяснил Отс.
По прогнозу Elering, потребление электроэнергии в Эстонии в этом году составит 8,7 тераватт-часа. Из них бытовые потребители расходуют почти два тераватт-часа. Таких потребителей очень много – более 600 тысяч. Отс, однако, подсчитал, что их доля настолько мала, что не оказывает существенного влияния на рынок электроэнергии.
Андрес Вайнола, глава компании Enefit Power, входящей в концерн Eesti Energia, сказал, что не хочет комментировать принятые решения. «Такого политического подхода к энергетике я еще не видел. Как только указания поступят к нам, мы предоставим подробную информацию. Мы сугубо производственная компания и будем работать над тем, как внедрить принятые решения», – прокомментировал Вайнола.
Пресс-секретарь Elering Эло Эллермаа также заявил, что реформа рынка электроэнергии является политическим решением. «Elering не вмешивается и не комментирует его», – сказал Эллермаа.
Очень короткий план
Хелир-Валдор Сеэдер пояснил, что цена универсальной услуги должна состоять из цены производства Eesti Energia (которая контролирует рынок) и стоимости квоты CO2. «Скажем, цена производства сейчас составляет 45–50 евро, СО2 колеблется, но остается в районе 80–90 евро за тонну. Они могут измениться на несколько процентов, но не в несколько раз, как сейчас колеблется цена на фондовом рынке», – отметил Сеэдер.
«Если сложить эти две составляющие, то получится 120–130 евро за мегаватт-час (12–13 центов за киловатт-час). Из этого компенсируется 50 евро за мегаватт-час. Если вычесть, получится 70–80 евро за мегаватт-час плюс налог с оборота. Это приблизительная цена», – уточнил Сеэдер.
Он также добавил, что для потребителей это возможность, а не обязательство. «Те, у кого есть выгодные срочные фиксированные договоры, могут продолжать пользоваться ими. Кто хочет продолжить на бирже, может продолжать на бирже», – добавил Сеэдер.
Возмещение за электроэнергию в размере 50 евро для всех, кто выбирает контролируемый государством пакет электроэнергии, согласован лишь на эту зиму. Но пакет электроэнергии с фиксированной ценой можно использовать неограниченное время.
В случае централизованного теплоснабжения 80 процентов от цены, превышающей 80 евро за мегаватт-час, возмещаются в течение шести месяцев с 1 октября по 1 апреля. В случае с газом она также составляет 80 евро за мегаватт-час, а часть, превышающая ее, составляет 80 процентов до 2,6 мегаватт-часа в месяц. Таким образом, природный газ имеет ограничение по объему потребления.
Министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус написала в социальных сетях, что в этом году может быть потрачено 73 миллиона евро в поддержку цен на электроэнергию и 25 миллионов евро в поддержку цен на централизованное теплоснабжение и газ.
Один вопрос
Почему летом цена на электричество такая высокая?
АНДРЕС ВАЙНОЛА, глава Enefit Power
Во-первых, в настоящее время в ремонте находится почти треть производственных мощностей финских и шведских АЭС. Вторая причина – летом проводятся все ремонтно-эксплуатационные работы. На Нарвских электростанциях, например, в ремонте три блока из семи, а с середины июля мы начинаем летнее обслуживание четвертого блока. Плюс сказываются очень умеренные ветровые условия. В других местах также идет летний ремонт электростанций. Крупнейшая в Финляндии угольная электростанция в Мери-Пори находится в резерве до середины октября. Причина – нехватка рабочей силы. Цена на газ очень высока, поскольку на станциях начали его экономить, чтобы зимой газа было в достаточном количестве. Российская электроэнергия также ушла с рынков Балтии и Финляндии.