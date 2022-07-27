Долой биржевые цены на ресурсы!

Чтобы люди могли сменить пакет в конце августа, принятие закона и установление регулируемой цены должно произойти в течение месяца. Насколько реальны такие сроки?

Госдотации на электроэнергию

• С 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года правительство предлагает электроэнергию по фиксированной цене (на 50 евро за мегаватт-час дешевле цены производителя).

• Часть стоимости централизованного теплоснабжения свыше 80 евро за мегаватт-час возмещается в размере 80%.

• Та же схема принята в отношении газа. Лимит по объему газа составляет 2,6 МВтч в месяц.

Источник: Хелир-Валдор Сеэдер