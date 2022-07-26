Популярное кафе закрывается до сентября: летом совсем нет клиентов

Пуудер подтвердил, что с 1 сентября они снова будут предлагать обеды в буфете и откроют кафе. «Это было лишь временное решение», — отметил он.

Он объяснил, что в летнюю жару ни рабочие, ни горожане есть в кафе не ходят.

«Лето — пора отпусков, а это значительно сокращает количество обедающих. С другой стороны, в жару никто не хочет есть в больших количествах горячее, скорее хватают что-то быстрое и легкое из магазина», — сказал он.

Пуудер счел, что имеет смысл поберечь сотрудников и себя и оставить открытыми те места, куда люди ходят больше всего. «Кафе со шведским столом по-прежнему открыто в Тюри, но завтрак «шведский стол» мы больше не предлагаем, потому что желающих слишком мало», — сказал он.