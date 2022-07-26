Кто знает, какой юбилей может быть 26 июля? Я, например, не знал, что 26 июля 1944 года русские войска вторглись на территорию современной Эстонии через реку Нарва и захватили город Нарва. Кроме того, также выяснилось, что, помимо улиц коммунистов-убийц, таких, как улица Альберта-Августа Тийманна и улица Антса Даумана, в эстонском приграничном городке есть еще улица 26 июля! Короче говоря, третий по величине город Эстонии считает уместным отпраздновать оккупацию Эстонии, за которой последовали бесчисленные акты насилия и репрессивная диктатура.