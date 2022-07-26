26 июля 1944 года советские войска заняли Нарву. Даже сегодня в приграничном городе проводится мероприятие, посвященное годовщине оккупации. Однако так продолжаться не может, пишет председатель правления Magnum AS Ахти Калликорм.
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Ахти Калликорм: в Нарве следует запретить любое празднование оккупации Эстонии
Ахти Калликорм: в Нарве следует запретить любое празднование оккупации Эстонии
Кто знает, какой юбилей может быть 26 июля? Я, например, не знал, что 26 июля 1944 года русские войска вторглись на территорию современной Эстонии через реку Нарва и захватили город Нарва. Кроме того, также выяснилось, что, помимо улиц коммунистов-убийц, таких, как улица Альберта-Августа Тийманна и улица Антса Даумана, в эстонском приграничном городке есть еще улица 26 июля! Короче говоря, третий по величине город Эстонии считает уместным отпраздновать оккупацию Эстонии, за которой последовали бесчисленные акты насилия и репрессивная диктатура.