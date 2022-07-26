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Ахти Калликорм: в Нарве следует запретить любое празднование оккупации Эстонии

Ахти Калликорм
Ахти Калликорм: в Нарве следует запретить любое празднование оккупации Эстонии
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На снимке (в центре) Лариса Оленина, организатор шествий 9 мая и «освобождения» Нарвы в этом году.
На снимке (в центре) Лариса Оленина, организатор шествий 9 мая и «освобождения» Нарвы в этом году. Фото: ILJA SMIRNOV/ARHIIV

26 июля 1944 года советские войска заняли Нарву. Даже сегодня в приграничном городе проводится мероприятие, посвященное годовщине оккупации. Однако так продолжаться не может, пишет председатель правления Magnum AS Ахти Калликорм.

Кто знает, какой юбилей может быть 26 июля? Я, например, не знал, что 26 июля 1944 года русские войска вторглись на территорию современной Эстонии через реку Нарва и захватили город Нарва. Кроме того, также выяснилось, что, помимо улиц коммунистов-убийц, таких, как улица Альберта-Августа Тийманна и улица Антса Даумана, в эстонском приграничном городке есть еще улица 26 июля! Короче говоря, третий по величине город Эстонии считает уместным отпраздновать оккупацию Эстонии, за которой последовали бесчисленные акты насилия и репрессивная диктатура.

У меня это вызывает некоторые неудобные вопросы. Напомним, перед взятием Нарвы советские войска разбомбили ее дотла.

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