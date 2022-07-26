В Хааберсти появилась новая суперграфика

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, фасады электрических подстанций будут украшены граффити на тему природы. «Если погода позволит, то на этой неделе будут завершены работы на фасаде подстанции Нурменуку, в августе будут завершены работы на остальных подстанциях», — сказал старейшина.

Хорошо сделанная суперграфика делает окружающую среду более привлекательной для людей, увеличивает эстетическую ценность зданий и оживляет городскую картину. «Благодаря суперграфике также увеличивается ценность прилегающей недвижимости», — подтвердил Сильянов.