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В Хааберсти появилась новая суперграфика

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В Хааберсти появилась новая суперграфика
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Новая суперграфика в Хааберсти.
Новая суперграфика в Хааберсти. Фото: Управа Хааберсти.

На прошлой неделе в Хааберсти начались работы по приведению в порядок фасадов электрических подстанций. Подстанции будут украшены суперграфикой в едином тематическом стиле. В планах провести работы на фасадах трех подстанций по адресам Ыйсмяэ-теэ, 28е, Ыйсмяэ-теэ, 142е и Ярвеотса-теэ, 15е.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, фасады электрических подстанций будут украшены граффити на тему природы. «Если погода позволит, то на этой неделе будут завершены работы на фасаде подстанции Нурменуку, в августе будут завершены работы на остальных подстанциях», — сказал старейшина.

Хорошо сделанная суперграфика делает окружающую среду более привлекательной для людей, увеличивает эстетическую ценность зданий и оживляет городскую картину. «Благодаря суперграфике также увеличивается ценность прилегающей недвижимости», — подтвердил Сильянов.

Суперграфику отличает от нелегальных граффити то, что она легальна и не анонимна, а автор изображения известен. Предыдущий опыт сотрудничества с квартирными товариществами показал, что жителям Хааберсти нравится суперграфика. 

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