На прошлой неделе в Хааберсти начались работы по приведению в порядок фасадов электрических подстанций. Подстанции будут украшены суперграфикой в едином тематическом стиле. В планах провести работы на фасадах трех подстанций по адресам Ыйсмяэ-теэ, 28е, Ыйсмяэ-теэ, 142е и Ярвеотса-теэ, 15е.
В Хааберсти появилась новая суперграфика
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, фасады электрических подстанций будут украшены граффити на тему природы. «Если погода позволит, то на этой неделе будут завершены работы на фасаде подстанции Нурменуку, в августе будут завершены работы на остальных подстанциях», — сказал старейшина.
Хорошо сделанная суперграфика делает окружающую среду более привлекательной для людей, увеличивает эстетическую ценность зданий и оживляет городскую картину. «Благодаря суперграфике также увеличивается ценность прилегающей недвижимости», — подтвердил Сильянов.
Суперграфику отличает от нелегальных граффити то, что она легальна и не анонимна, а автор изображения известен. Предыдущий опыт сотрудничества с квартирными товариществами показал, что жителям Хааберсти нравится суперграфика.