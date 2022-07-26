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Райк: у нас в городе нет вооруженных до зубов полицейских на каждом углу

Брита-Мария Алас
Райк: у нас в городе нет вооруженных до зубов полицейских на каждом углу
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Sander Ilvest

День памяти «освобождения» Нарвы в приграничном городе прошел спокойно: кое-где можно увидеть цветы и венки, но моря цветов нет, сообщила Postimees мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия Эстонии).

Утром Департамент полиции и погранохраны объявил, что в связи с приближающимися днями памяти увеличит свои силы в Ида-Вирумаа. В основном это делается для того, чтобы не допустить на улицах использования символов ненависти и высказываний.

«На самом деле все было очень спокойно. Утром цветы возложили около 30 человек. Из окна своего кабинета я вижу один из памятников, где можно увидеть цветы и венки, но моря цветов нет», – рассказала мэр.

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