Министерство иностранных дел сообщило, что вчера Эстония ввела пятилетний запрет на въезд в страну для группы «Руки Вверх!».
Эстония ввела пятилетний запрет на въезд для группы «Руки Вверх!»
Эстония ввела пятилетний запрет на въезд для группы «Руки Вверх!»
Как отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, Россия при любой возможности атакует Украину и продолжает массово убивать людей, пытаясь достичь своих неоправданных целей в Украине, что совершенно неприемлемо.
«Туристические и увеселительные поездки граждан России не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, посещающих оккупированные РФ украинские регионы с концертами в поддержку оккупантов. Вчерашнее решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх!" является единственно правильным. Эстония непоколебимо поддерживает Украину, а путинский террор в отношении Украины и украинцев является также угрозой безопасности Эстонии и Европы», - считает Урмас Рейнсалу.