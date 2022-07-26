Эстония ввела пятилетний запрет на въезд для группы «Руки Вверх!»

Как отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, Россия при любой возможности атакует Украину и продолжает массово убивать людей, пытаясь достичь своих неоправданных целей в Украине, что совершенно неприемлемо.

«Туристические и увеселительные поездки граждан России не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, посещающих оккупированные РФ украинские регионы с концертами в поддержку оккупантов. Вчерашнее решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх!" является единственно правильным. Эстония непоколебимо поддерживает Украину, а путинский террор в отношении Украины и украинцев является также угрозой безопасности Эстонии и Европы», - считает Урмас Рейнсалу.